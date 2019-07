Delitzsch

Nach zweieinhalb Stunden starkem Regen in Delitzsch stehen am Mittag gleich mehrere Orte unter Wasser: Einige Unterführungen sind von den Überflutungen betroffen. So stand das Wasser unter anderem im Fußgängertunnel an der verlängerten Beerendorfer Straße nahe dem Unteren Bahnhof. Aber die Freiwillige Feuerwehr war auch an der Sachsenstraße gefragt. Dort hatte sich die Fahrbahn in einen kleinen See verwandelt. Dabei hatten die Kameraden selbst teils Wasser im Gerätehaus. Denn auch dort waren die Abwasser-Kanäle überlastet.

Nach starken Regenfällen steht der Fußgängertunnel an der verlängerten Beerendorfer Straße unter Wasser. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Von cj, lis