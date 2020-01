Um diese Themen geht es 2020 in Rackwitz

Rackwitz

In der Gemeinde Rackwitz gibt es einige Dauerbrenner-Themen wie Verkehr, aber auch neue Themen beschäftigen die mehr als 5000 Einwohner und Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos).

Das neue Jahr beginnt gleich mit einem Ultimatum: Die Rackwitzer haben noch bis zum 31. Januar Zeit, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. 40 Prozent sollten das tun – sonst wird nicht gebaut. Was bedeutet es für die Gemeinde, bleibt alles so, wie es Stand jetzt ist?

Wir würden, wenn die 40 Prozent zustande kommen, aus den weißen Flecken, also den Gebieten, die momentan über den 30 Mit/s liegen und nicht vom Ausbau durch den Landkreis Nordsachsen profitieren, heute schon zukunftsfähig ausbauen. Andernfalls bleiben wir bei dieser Geschwindigkeit stehen, obwohl in Zukunft der Bedarf an höheren Bandbreiten besteht. Dann sind wir davon abhängig, ob und wann der Bund auch diese Gebiete ausbauen wird. Ich möchte bei einer solch wichtigen Angelegenheit nicht abhängig sein. Die technische Entwicklung wird mindestens in dem Tempo der letzten zehn Jahre weitergehen und dann reichen unsere derzeitigen Leitungen nicht mehr aus. Ob das in zehn oder bereits in fünf Jahren so sein wird, kann ich letztlich nicht vorhersagen. Sicher ist nur, der technologische Fortschritt und die weitere Digitalisierung ist nicht aufzuhalten.

Die Aluminiumgießerei (AGR) ist seit Anfang des Jahres geschlossen. Ein großer Klotz, der mitten in der Gemeinde brach liegt.

Wir sind derzeit mit dem Eigentümer in Kontakt. Es ist ein Grundstück im Industriegebiet, liegt also erst einmal nicht mitten in der Gemeinde. Das Areal ist mit seiner Ausrichtung sehr speziell und schwierig zu vermarkten. Es sind enorme Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. In den vergangenen 30 Jahren ist dort wenig investiert worden. Dennoch wird es durch unsere Wirtschaftsförderung angeboten und bei jeder passenden Anfrage gespiegelt. Es ist außerdem bei der Investregion Leipzig gelistet. Das ist, was wir machen können.

Gab es bereits Interessenten?

Nein. Mir ist nichts Konkretes bekannt.

Bleiben wir in Rackwitz und kommen zu etwas Konkretem: Wie geht es mit dem Konsum weiter?

Wir werden im kommenden Februar den Bürgern eine Abschlusspräsentation zeigen. Wir haben für alle Zweige, die wir im Gebäude vorsehen, wirtschaftliche Interessenten gefunden. Grundlage dafür bildete der Bedarfsworkshop, in dem Einwohner ihre Wünsche und Ziele äußern konnten. Wir werden aber nicht jeden erfüllen können, aber ich freue mich, dass zum Schluss der Platz sehr eng wurde.

Wer zieht ein – eine grobe Richtung?

Das möchten wir der öffentlichen Präsentation vorbehalten.

Nivea-Hersteller Beiersdorf siedelt sich nahe Podelwitz an. Welche Auswirkungen hat das auf die Gemeinde?

Wir waren an der Bebauungsplanaufstellung in den vergangenen Jahren beteiligt. Es ist also nichts Neues für uns. Natürlich wird es auch Auswirkungen auf die Wohngebiete haben. Das kann man gar nicht weg reden, wobei wir mit Stellungnahmen der Stadt Leipzig angezeigt haben, dass wir als oberstes Ziel sehen, die Bewohner von Podelwitz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Das ist erfolgt. Es gibt zulässige Höchstgrenzen und entsprechend eines Gutachtens sind die lärmintensiven Teile der Produktion entsprechend entfernt angeordnet worden. Was noch wichtig ist: Wir erhoffen uns einen weiteren Aufschwung für den gesamten Nordraum. Das beginnt bei Wohnungen, die wir bieten können, aber auch 300, später bis zu 700 Arbeitsplätze sind letztlich für die gesamte Region wichtig. Da sind wir guter Hoffnung, dass auch der ein oder andere Rackwitzer eine Beschäftigung finden wird.

Das Thema Verkehr in der Leipziger Straße ist ein Dauerbrenner in Rackwitz. Erst Anfang Dezember machte erneut ein Flugblatt die Runde. Die Anwohner sind nicht zufrieden mit der Situation. Was sagen Sie den Kritikern?

Wir haben schon ausgiebig darüber geredet und die Ausgangsbedingungen sind klar: Wir können die Leipziger Straße nicht für den Lkw-Verkehr sperren. Das sind zum Teil Bundesgesetze, die es nicht zulassen. Da kann ich mich nicht darüber hinweg setzen. Wir sehen natürlich – und das ist nicht nur in Rackwitz der Fall – dass in allen Nordraum-Kommunen erhöhter Lärm durch den Verkehr entsteht. Das resultiert aus einer hoffnungslos überlasteten Bundesstraße 2 zu Stoßzeiten. Immer mehr, die sich hier auskennen, suchen die Schleichwege über unsere kommunalen Straßen. Wir haben gegenüber dem Freistaat dringend angemahnt, dass wir die Verkehrskonzepte für unseren Raum noch einmal neu denken müssen und sind auch innerhalb der kommunalen Familie mit der Stadt Leipzig im Gespräch. Der Verkehr wird sich nicht verringern – auch in Hinsicht auf die Ansiedlung von Beiersdorf und der Entwicklung des Flughafens.

Wie weit ist der Ausbau des Kontenpunktes B 2 und Buchenwalder Straße in diesem Zusammenhang? Dieser zieht sich bereits eine Weile.

Dort zeigt sich sehr deutlich: Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr hängen dem Bedarf deutlich hinterher. Wären wir dafür als Gemeindeverwaltung zuständig, wäre es längst erledigt. Sagt das Lasuv, wir haben nicht ausreichend Personal, dann muss der Freistaat die entsprechenden Voraussetzungen schaffen und Personal einstellen.

Die Radfahrer-Lobby beklagt ein löchriges Radwegenetz in der Gemeinde.

Das ist vollkommen nachzuvollziehen. Unser Radwegenetz ist löchrig. Da gibt es dringenden Investitionsbedarf, aber auch dort muss geschaut werden, wer dafür die Verantwortung trägt. Das ist nicht überall der Bürgermeister. Wir haben unseren Bedarf mit dem Radweg Zschortau-Lemsel-Schladitzer See erkannt. Wir arbeiten an dem Thema, müssen aber auch die Genehmigungen beispielsweise im vorhandenen europäischen Vogelschutzgebiet erhalten. Dies wird aber immer schwieriger und steht teils im Widerspruch zu den Schutzzielen: Was kann am Radverkehr so schädlich sein? Wir wollen keine Autobahn durch das Gebiet bauen und der Mensch ist auch Teil der Natur.

Im Ortsteil Biesen beruht das Zusammenwachsen des alten Ortskerns und neuen Baugebiets maßgeblich auf Initiative der Bewohner. Wie kann ein Zusammenwachsen der Ortsteile aus Sicht der Gemeinde vorangetrieben werden?

Wenn wir das gesamte Bild betrachten, haben wir versucht, die größere Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen mit dem einheitlichen Erscheinungsbild zu verbinden. Das ist zum Beispiel das Logo, das sich aus Merkmalen mehrere Dörfer zusammensetzt und so für einen größere Identifikation sorgt. Was einzelne Ortsteile wie Biesen oder Podelwitz betrifft, vertrete ich die Auffassung: Die Initialzündung muss von den Bewohnern selbst kommen. Man kann nicht aus dem Rathaus steuern und sagen: Ihr müsst euch jetzt vertragen und es muss funktionieren. Und wenn dann etwas entsteht, sind wir als Gemeinde die Letzte, die es nicht unterstützen wird. Das reicht von finanziellen Hilfen bis hin, dass der Bauhof einen Transporter zur Verfügung stellt.

Wie oft sind Sie in den Ortsteilen unterwegs?

Ich bin jede Woche mindestens einmal – und wenn es nur mit dem Pkw ist – in jedem Ortsteil.

Wie dramatisch sehen Sie das Thema Vandalismus in Rackwitz?

Es ist ein leidliches Thema. Jedes Graffiti, egal wie klein, das Bekleben von Bushaltestellen oder das Zerstören, stört mich massiv. Das kostet Geld. Aber wie können wir dem vorbeugen? Wir können uns nicht rund um die Uhr an jede Brücke oder jedes Verkehrszeichen stellen. Präventiv versuchen wir mit unserem Graffiti-Verein vorzubeugen und gestalten öffentliche Flächen. Wenn wir es nicht schaffen, Verursacher mit der vollen Härte des Rechtsstaates zu bestrafen, dann werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Es dürfen nicht nur Sozialstunden sein.

Wenn Sie im kommenden Jahr eine Sache an der Gemeinde Rackwitz ändern dürften, egal wie aufwendig, welche wäre das?

Ich denke, sicherlich geht immer mehr. Wenn wir jedoch zurückblicken, wie Rackwitz mit all seinen Ortsteilen vor 30 Jahren aussah und wo wir heute sind, können wir stolz sein. Das ist etwas, was ich gerne ändern würde: Das wir uns öfter darauf besinnen, was sich hier getan hat und wir nicht immer nur das Negative sehen.

Von Mathias Schönknecht