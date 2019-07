Delitzsch

Am Montag beginnen die Bauvorbereitungen an der „ Todeskreuzung“ im Delitzscher Osten. Die Schnittstelle zwischen B 183 a und Stadtring wird damit wie versprochen noch in diesem Jahr entschärft, indem ein Kreisverkehr errichtet wird.

Ausbau dauert einige Monate

Zwischen dem 5. August und 15. August wird zunächst eine Baustraße und kleinere Umleitung angelegt. Der eigentliche Ausbau soll dann am 26. August beginnen und sich voraussichtlich bis Ende November ziehen. Der Knoten wird dafür voll gesperrt. Für Pkw wird eine Ampelregelung auf der Baustraße gefunden, für den Großraum- und Schwerlastverkehr wird diese allerdings nicht befahrbar sein. Das Bauvorhaben liegt in der Verantwortung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Günstiger als Ampel

In der Vergangenheit hatte es an der Kreuzung immer wieder verheerende und auch tödliche Unfälle gegeben. Mit Hilfsmitteln wie Sichtblenden und seit fünf Jahren auch einer Ampelanlage wurde die Kreuzung bereits entschärft. Auf lange Sicht allerdings ist ein Kreisverkehr kostengünstiger als der dauerhafte Betrieb einer Ampel an dieser Stelle.

Von Christine Jacob