Umbau des Ex-Konsums in Rackwitz wird teurer

Rackwitz

Die Gemeinde Rackwitz hat weitere Etappen auf dem Weg zu ihrem neuen Bürger- und Dienstleistungszentrum und dem neuen Betriebshofgebäude am Ex-Konsum an der Hauptstraße bewältigt. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) mitteilt, hat die Gemeinde den Bauantrag beim Landratsamt Nordsachsen eingereicht und wartet nun auf die Genehmigung.

Preise sind um mehr als 14 Prozent gestiegen

Der Gemeinderat Rackwitz hat zudem den Beschluss gefasst, dass die Gesamtkosten von 4,3 Millionen Euro zusammen mit den Eigenmittelanteilen in den folgenden Haushaltsjahren eingeplant werden. Dafür habe die Gemeinde die Kostenberechnung in Folge der allgemeinen Preissteigerung vor Einreichung des Fördermittelantrages überarbeiten lassen, um das Vorhaben deckend zu finanzieren.

Wie Schwalbe erklärt, seien die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im November 2021 um 14,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr gestiegen. Da sich die Modernisierungen von Bestandsgebäuden, wie es der Konsum ist, deutlich aufwendiger darstellen, könne davon ausgegangen werden, dass der Preisanstieg größer ausfällt als vom Bundesamt für den Neubau ermittelt, erklärt Schwalbe.

Umbau nur mit Fördermitteln nötig

Parallel werde aktuell am Fördermittelantrag der Gemeinde bei der sächsischen Aufbaubank in Leipzig sowie an der baufachlichen Zustimmung durch den Staatsbetrieb Immobilien und Baumanagement (SIB) gearbeitet, erklärt der Bürgermeister. Der Umbau des ehemaligen Lebensmittelmarktes könne ausschließlich mit Zuwendungen von Bund und Land umgesetzt werden. „Beim SIB werden die Fachplanungen inhaltlich sowie auskömmliche Kosten und Wirtschaftlichkeit geprüft. Lange Prozesse, die ich mir auch schneller wünsche, aber wir müssen die Förderbedingungen strukturiert einhalten“, sagt Schwalbe. Letztlich zähle nur das Ergebnis.

Von Mathias Schönknecht