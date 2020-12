Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Geschirr trifft auf Fliesen

Geschirr und Fliesen sollten besser nicht allzu oft aufeinandertreffen. Außer es geschieht in der Form, wie in der Pfarrscheune Schenkenberg.

Nordsachsens CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt übergab den Bescheid an Achim Thies, Matthias Taatz und Ralf Schumacher (v.l.), die das Geld bereits in Geschirr für die zahlreichen Veranstaltungen investiert haben, die fernab des Corona-Jahres stattfinden. Quelle: © Wolfgang Sens

Der zugehörige Verein und seine 36 Mitglieder profitierten in den zurückliegenden Wochen gleich aus zwei Förderprojekten: Vom Delitzscher Land gab es einen Zuschuss für den neuen Fliesenboden. Der alte war nach 20 Jahren teils stark verschließen. Und aus dem Soforthilfeprogramm „Land intakt“ für Kulturzentren des Bundes erhielt der Verein 2100 Euro. Nordsachsens CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt übergab den Bescheid an Achim Thies, Ralf Schumacher und Matthias Taatz, die das Geld bereits in Geschirr für die zahlreichen Veranstaltungen investierten, die fernab des Corona-Jahres stattfinden. „Wir sind seit 20 Jahren das durchgängigste Kulturangebot in Delitzsch“, hob Taatz die Stellung des Vereins hervor.

Verlängerung beim Umbau des Unteren Bahnhofs

Die Vorbereitungen zum Umbau des Unteren Bahnhofs in Delitzsch gehen in die Verlängerung. Bis Ende des Jahres soll der Eigentümer, die Aedificia Delitzsch KG, ein verbindliches Konzept zur Fertigstellung vorlegen. Im Laufe des Jahres 2021 soll dieses dann umgesetzt werden. Das teilt das Landratsamt Nordsachsen auf Anfrage mit. Der Landkreis plant seit mehreren Jahren mit einem Einzug des Delitzscher Ablegers der Volkshochschule in das Gebäude an der Eisenbahnstraße. Der Eigentümer des Gebäudes ist seit 2017 damit beschäftigt, die Immobilie umfangreich zu sanieren und umzubauen. Fester Bestandteil des Vorhabens ist seither auch, dass die Volkshochschule von der Wittenberger Straße in das Obergeschoss umzieht, somit größte Mietpartei wird. Weitere Mieter und Geschäfte sollen das Gebäude wiederbeleben und dazu beitragen, das Umfeld attraktiver zu gestalten. Sichtbar ist davon bisher kaum etwas geworden. Verzögerungen gebe es laut Eigentümer beispielsweise bei der Installation des Fahrstuhls. Dieser könne aus Brandschutzgründen nicht in der Empfangshalle eingebaut werden, sondern müsse in eines der Treppenhäuser an der Gebäudeseite verlegt werden.

Für Heiligabend in Krostitz anmelden

In der Krostitzer Laurentius-Kirche sollen am Heiligabend zwei Christvespern gefeiert werden, damit alle Interessierten einen Platz finden und die Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Plätze werden nach dem Hygienekonzept vergeben. Es ist nur eine begrenzte Besucherzahl möglich. Wie bei allen derzeit stattfindenden Gottesdiensten besteht Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die Anmeldungen werden am Mittwoch, dem 9. Dezember, zwischen 7 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 017662277493 und am Mittwoch, dem 16. Dezember, zwischen 12 und 16 Uhr unter der Nummer 034295 72417 vergeben. Danach kann das Büro der Kirchgemeinde noch eventuelle Restplätze vergeben.

Beschilderung für die Löbnitzer Döbler-Mühle

Die Döbler-Mühle ist eines der Löbnitzer Wahrzeichen. Das soll endlich eine solide Beschilderung bekommen. Beim Kleinprojekte-Wettbewerb des Leader-Gebiets Delitzscher Land hatten die Mühlenfreunde dafür 800 Euro gewonnen. Aktuell wird das Info-Material zusammengestellt. Historie und technische Daten der Mühle selbst, aber auch Hinweise über die umliegenden Mühlen sollen verzeichnet werden. Das Design soll zu den üblichen Tafeln im Tourismusgebiet passen. Damit sie sich zudem gut ins Mühlen-Ambiente einfügt, wird der hölzerne Rahmen einer Tafel nachgenutzt, der an der Reibitzer Begegnungsstätte stand. Dort gibt es inzwischen eine neue Ausführung, weil das Haus modernisiert ist.

Der Gemeinde waren Mühle und Gelände kostengünstig übertragen worden. Sie wird aber immer mit dem Müller-Namen Döbler verbunden bleiben. Die Gruppe der Mühlenfreunde engagiert sich für das 1760 erbaute technische Denkmal, das bis 1924 ausschließlich mit Windkraft angetrieben wurde.

Fotos für Delitzsch-Kalender gesucht

Auch Fotos von bunten Herbsttagen und stimmungsvollen Wintereindrücken werden für einen Jahreskalender benötigt. Daher rufen die Herausgeber Delitzscher Kalenders im Rahmen eines Wettbewerbs auf, den „Lieblingsplatz in eurer Heimat“ zu fotografieren. Die schönsten Aufnahmen werden die Monatsblätter 2022 zieren. cj

Fotos im Querformat sind digital an pressestelle@delitzsch.de zu senden, gerne mit kurzer Erklärung, warum es dieser Lieblingsplatz ist. Im Sommer trifft die Jury die Auswahl, im November 2021 erscheint der Kalender.

Adventsmarkt-Gefühl fürs Zuhause

In Delitzsch kann man sich den Adventsmarkt jetzt auch einfach nach Hause holen.

So sehen die Tassen aus Quelle: Christian Maurer/Stadtverwaltung Delitzsch

Die original Delitzscher Adventsmarkt-Gläser gibt es ab sofort wieder in der Tourist-Information im Barockschloss zu kaufen. Die Klarglas-Henkelbecher zum Preis von je drei Euro werden vom Schlossmotiv geziert. Erstmals gab es sie 2018.

Die Gläser können unter der Telefonnummer 034202 67237 in der Tourist-Info bestellt und anschließend abgeholt werden.

Von lvz