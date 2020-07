Umfeld der Krostitzer Mehrzweckhalle wird Parkplatz

Krostitz

Die Mitarbeiter der Torgauer Firma Ezel haben den Platz an der neuen Mehrzweckhalle in Krostitz mit Tausenden Betonsteinen gepflastert. Insgesamt 57 Parkplätze sind vor dem Neubau, der seit vorigem Jahr in Betrieb ist, entstanden. „Das ist jetzt eine schöne glatte Fläche“, freut sich Simone Klein, Vorsitzende des Krostitzer Sportvereins. Es sei zu erwarten, dass die alle gebraucht werden, wenn zum Beispiel Heimspiele der Volleyballer laufen. Selbst der Bus der Gastmannschaft kann dann geordnet parken.

Straßensanierung und Ersatzbäume

Nicht allein das Umfeld der Halle, sondern auch die Zufahrt von der Bundesstraße und aus Richtung Brauereistraße präsentiert sich neu. Die Parkstraße war ebenfalls im vorigen Jahr saniert worden. Dort sind 25 neue Parkplätze angelegt. „Es wurden auch Ersatzpflanzungen entlang des Rodelbergs vorgenommen“, berichtete Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU).

Training in der Sommerpause

Aktuell läuft der Betrieb in der Halle unter Corona-Bedingungen, gelten Hygienekonzepte, die Gemeinde und Sportverein aufgestellt haben. Zuschauern und Begleitpersonen ist der Zutritt nicht gestattet. Aber die Sportler dürfen trainieren. An den Eingängen stehen die Desinfektionsmittelspender, die bei Betreten und Verlassen zu nutzen sind.

„Wir machen in den Sommerferien durch“, so Simone Klein. Denn während des Lockdowns fielen viele Trainingsstunden aus, sodass diejenigen, die nicht gerade verreisen, die Zeit nutzen können. „Gemeinsam mit der Gemeinde werkeln wir auch an einer Tribüne“, erklärt die Vereinschefin. Es wird auch in Krostitz gehofft, dass Lockerungen der Bestimmungen möglich werden, damit Zuschauer wieder Spiele begleiten können.

Von Heike Liesaus