Was läuft am Muttertag? Wie wird er in diesen Zeiten gefeiert? Eine kurze Straßenumfrage in Delitzsch bringt Klarheit: „Och, das ist für mich ein Tag wie jeder andere“, sagt Yvonne Schneider schmunzelnd. Die 43-Jährige will da offenbar niemanden unter Druck setzen. „Ich hab schon gebastelt“, verrät jedoch die achtjährige Tochter Zoe neben ihr. Sonst gibt es solche Anregung in der Schule oder im Hort, aber derzeit findet gar kein Präsenzunterricht statt. Der Papa hatte sie rechtzeitig erinnert.

Joel Haschke kam sogar an einem Muttertag zur Welt und nun feiert sie gerade am Sonntag den 17. Geburtstag. „Da bekommen wir beide Geschenke“, sagt die junge Delitzscherin. Das für die Mutter hat sie schon gebastelt. Wie gefeiert wird, ist auch vom Wetter abhängig. Da es schön werden soll, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Garten gegrillt.

Jan Behrends Mutter lebt in einem Pflegeheim und er wird sie am Sonntag nicht sehen. „Sie ist zwar geimpft, darf aber noch nicht raus“, erzählt der 51-Jährige. Weil die Kontakte beschränkt sind, wird wohl ein anderes der fünf Geschwister die 86-jährige Mutter besuchen. „Sonst haben wir sie immer geholt und gemeinsam auf der Terrasse am Jugend-Café Quo Vadis mit Blick auf den Wallgraben Kaffee getrunken.“

Der überwiegende Teil der bei einer kurzen Straßenumfrage in Delitzsch Angesprochenen, ist erstaunlich gut präpariert. „Wir haben das Geschenk gerade heute gekauft“, erklären Sarah Jendricke (27) und ihre Schwester Cindy (23). Die beiden bereiten das immer gemeinsam vor, schließlich wohnen sie auch zusammen. „Wir suchen immer etwas anderes aus, je nachdem, was gerade passt.“ Das vorige Mal war’s ein Kettenanhänger. Ansonsten ist ein entspannter Besuch zum Kaffee geplant.

