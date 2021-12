Nordsachsen

Wie verbringen die Nordsachsen Silvester. Wir haben nachgefragt.

Alexander Kreißig Quelle: Heike Liesaus

Alexander Kreißig (51) aus Eilenburg, Rettungsassistent: „Wir feiern einfach ganz ruhig im Familienkreis. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren in der Silvesternacht keinen Dienst. Meine Schicht endet um 18 Uhr. Die Böllerei wird mir nicht fehlen, auch wenn ich kein Gegner von Feuerwerk bin: Ich hatte selbst schon mal einen Feuerwerker bei einer privaten Veranstaltung bestellt.“

Ulrike Krasselt Quelle: privat

Ulrike Krasselt (37) aus Calbitz: „Wir sind dieses Jahr in Familie – das ist insofern besonders, als dass es der erste Jahreswechsel mit meinem neuen Partner, seinen und meinen Kindern sein wird. Am letzten Tag des Jahres lege ich keinen gesteigerten Wert darauf, irgendwohin zu gehen, weit zu fahren oder groß zu feiern. Auch auf Feuerwerk und Böller kann ich verzichten – und bin deshalb gar nicht traurig, dass das wieder verboten ist. Das einzige, was wir uns dahingehend leisten, werden ein paar Knallerbsen für meine Tochter sein. Am Tisch setzen wir, wie sonst auch immer, auf Raclette – das geht schnell, kann über den Abend verteilt gegessen werden und ist eine angenehme Abwechslung nach der ganzen Schlemmerei zu Weihnachten.“

Nico Yildirim (14) aus Delitzsch, Schüler: „Ich werde halt zu Hause feiern, vielleicht die Wii-Spielkonsole aufbauen und mit meinen Eltern ein bisschen spielen. Vorletztes Jahr hatten wir noch einige Böller, die ich schon etwas vermisse. Ich bin ja so groß geworden. Auf jeden Fall werden wir auf das neue Jahr anstoßen und mit Freunden draußen zusammensitzen.“

Lysiane Wittig (14) aus Delitzsch, Schülerin: „Ich werde auf jeden Fall mit der Familie spazieren gehen, wir werden bestimmt viel quatschen und auch einige Spiele spielen. Letztes Jahr hatten wir noch ein paar Raketen von Silvester 2020 übrig, aber dieses Jahr gibt es bei uns nur noch Tischfeuerwerk. Ich vermisse schon die Raketen von früher, trotzdem freue ich mich auf Silvester.“

Tom Mäthner (16) aus Delitzsch, Schüler: „Ich erinnere mich noch gut an die Zeit ohne Raketenverbot. Auch im letzten Jahr war noch einiges übrig, was abgefeuert werden konnte. Dieses Jahr werden wir wohl mehr zusammensitzen, vielleicht mal wieder Blei gießen. Um Mitternacht wird dann Tischfeuerwerk gezündet und angestoßen. Früher bin ich mit dem Freund meiner Schwester losgezogen und wir haben eine ganze Menge Feuerwerk geholt. Das konnte schon mal 450 Euro kosten. Ich hoffe, nächstes Jahr können wir das wieder tun – die Händler wird es freuen. Auf jeden Fall wird es 2021 wohl etwas langweiliger werden.“

Lara Ochmann Quelle: privat

Lara Ochmann (27) aus Schildau, Ergotherapeutin in Ausbildung und Profiboxerin: „Ich feiere Silvester mit meiner Familie und meinem Verlobten. Bei uns gibt es Raclette. Anschließend wird es klassisch Familienspiele geben. Das Böllerverbot stört mich nicht. Klar sieht es schön am Himmel aus, aber ich persönlich lege da nicht so großen Wert drauf. Silvester ist ja immer ein Tag der Vorsätze für das neue Jahr, doch ich bin der Meinung, dass man nicht erst bis Silvester warten muss, um neue Vorsätze zu bilden, sondern immer dann, wenn man etwas ändern will. Mein Vorsatz: Das Jahr genau so fokussiert und ehrgeizig bestreiten wie 2021. Ich glaube wie an jedem Jahresende kann man zurückblickend schöne Momente nennen. Auch bei mir ist dies der Fall. Meine schönste Erinnerung im Jahr 2021 war aber mein Kampf bei der SES Boxgala in Magdeburg. Für mich ist mit diesem Kampf ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich hoffe und wünsche mir für 2021, dass in allererster Linie meine Familie gesund bleibt, weil ich gerade jetzt am Ende des Jahres mal wieder gelernt habe, dass dies das Wichtigste ist. Aber natürlich sind auch sportlich und privat die Wünsche schon notiert. Für nächstes Jahr möchte ich meine Ausbildung mit einem guten Ergebnis beenden. Außerdem möchte ich einen Titelkampf bestreiten und diesen natürlich auch gewinnen. Dafür werde ich alles geben.“

Jutta Kowitz Quelle: Bärbel Schumann

Jutta Kowitz (72) aus Eilenburg, Rentnerin: „Wir feiern daheim. In den letzten Jahren sind wir immer mit einem Reisebüro über Weihnachten und den Jahreswechsel unterwegs gewesen. In diesem Jahr ist das durch Corona nicht möglich. Das ist eine Umstellung, wenn man nun alles selbst organisierten muss, um es gemütlich zu haben und auch einige Leckereien zu genießen. Ich mache zum Beispiel einige besondere Salate, die man sonst nicht im Alltag auf den Tisch bringt. Ansonsten wird bei uns alles sehr ruhig über die Bühne gehen. Wir hoffen, dass wir über den nächsten Jahreswechsel wieder unterwegs sein können und auch vorher schon reisen können. Auf den Reisen haben wir schon viele Menschen schätzen gelernt. Da haben sich Freundschaften entwickelt. Es ist wie in Familie und das alles fehlt mir jetzt. Am meisten wünsche ich uns allen für das neue Jahr aber viel Gesundheit und dass wir Corona schnell hinter uns bringen.“

Martin Jerusalem Quelle: Christian Wendt

Martin Jerusalem (34) aus Sitzenroda: „Um am Silvesterabend durchzuhalten, braucht meine Familie Kondition. Immerhin stand noch am 30. Dezember eine Geburtstagsfeier im Kalender. Ansonsten wird der Jahreswechsel hoffentlich recht entspannt über die Bühne gehen. Auf Feuerwerk verzichten wir, obgleich wir anderen dabei gerne zusehen. Nach dem üppigen Essen zu Weihnachten belassen wir es Silvester bei leichtem, selbst gemachtem Fingerfood. Für Spaß und Unterhaltung sorgen Brett- und Kartenspiele sowie das obligatorische Wachsgießen. Erstmals werden auch Tarotkarten gelegt.“

Kurt Kirpal Quelle: Christian Kunze

Kurt Kirpal (75) aus Wermsdorf, Rentner: „Wohl oder übel werden meine Frau und ich dieses Mal zu Hause bleiben. Sie überrascht mich dann auch mit dem, was es zu essen geben wird. Zu unseren Gepflogenheiten gehört es, dass ich den Kartoffelsalat selbst mache, vorzugsweise gibt es dazu Weißwürste oder Bratwürste mit verschiedenen Soßen. Auch wenn wir sehr gerne verreisen würden – die Umstände erlauben es leider nicht. Wir haben schon viel von der Welt gesehen und auch einige Ziele, die wir gern und oft bereisen zum Jahreswechsel – vor allem innerhalb Deutschlands – auf der Agenda gehabt. Aber wir wollen uns und andere nicht gefährden und machen es uns daher im trauten Heim gemütlich. Das ist auch etwas wert – als Flüchtlings- und Nachkriegskind kenne ich viel größere Entbehrungen und Einschränkungen als diese, die wir jetzt erleben.“

Nicole Schönbrod Quelle: Wolfgang Sens

Nicole Schönbrod (40) aus Pohritzsch: „Ich wollte eigentlich in einer Kleingartenanlage in Leipzig feiern. Der Gastwirt dort geht in Rente und es sollte eine Abschiedsparty werden. 60 bis 70 Leute wären gekommen und einige hätten bestimmt auch Feuerwerkssachen mitgebracht. Früher hatten wir Feuerwerk für die Kinder. Ich schaue es mir gerne an – aber Anzünden ist nicht so mein Ding. Letztes Jahr hatten wir eine kleine Tüte Raketen gekauft, da hatte der Opa jede Stunde eine gestartet. Dieses Jahr feiern wir gemeinsam mit unseren Eltern zu Hause. Auf jeden Fall gibt wieder unser traditionelles Essen: Heringssalat.“

Ulf Angerer Quelle: Kristin Engel

Ulf Angerer (57) aus Wermsdorf, Selbstständiger: „Wir feiern in diesem Jahr zu Hause. Zuvor gehen wir in einer Gaststätte etwas essen. Was die Böllerei betrifft: Das muss jeder für sich selber wissen. Mir macht es nicht so viel Spaß.“

Felicia Jonack Quelle: Juliane Staretzek

Felicia Jonack (32) aus Eilenburg, Ergotherapeutin: „Ich findet es gut, dass es keine Böller zu kaufen gibt. Ich bin da eher auf der Seite der Umwelt, ich brauche das nicht unbedingt. Eigentlich schreibe ich jedes Jahr mit einer Freundin auf, was ich im letzten Jahr lassen möchte und was ich mir für das nächste Jahr wünsche. Danach geht es dann eigentlich auf eine Silvesterparty. Dieses Jahr wird es wohl eher ruhig. Mit Freunden im kleinen Kreis wird aber trotzdem gemütlich auf das neue Jahr angestoßen.“

Nancy Lütge Quelle: Wolfgang Sens

Nancy Lütge (34) aus Delitzsch: „Wir sind zu dritt als Familie zu Hause. Wir machen Raclette und schauen noch etwas Fernsehen. Es kann durchaus sein, dass wir schon vor Mitternacht ins Bett gehen. Eigentlich hätten wir Mitternacht schon eine kleine Feuerwerksbatterie gezündet, Pyromanen sind wir aber nicht. Dieses Jahr gibt es Kinderfeuerwerk und Knallerbsen. Früher habe ich 40 bis 50 Euro für Feuerwerk ausgegeben. Die Händler in Deutschland tun mir leid, dass sie jetzt schon das zweite Mal hintereinander keinen Umsatz mehr machen. Viele Leute fahren dann nach Polen, um Böller zu kaufen. Ich werde, wenn es möglich ist, nächsten Jahr wieder ein bisschen Feuerwerk kaufen.“

Birgit und Hanno Merrit Quelle: Juliane Staretzek

Birgit und Hanno Merrit aus Bad Düben, Rentner: „Silvester wird es dieses Jahr eher ruhig. Wir werden Raclette machen. Feuerwerk ist uns nicht so wichtig. Ein paar Raketen hätten wir trotzdem gern mit den Enkeln gezündet. Na ja, dann nächstes Jahr.“

Ute Reichel Quelle: privat

Ute Reichel (56) aus Lampersdorf, Catering-Mitarbeiterin: „Silvester feiern wir mit zwei befreundeten Pärchen zuhause mit traditionellem Wintergrillen in aller Ruhe und Bescheidenheit. Mit Böllern hatten wir noch nie soviel am Hut, daher wird es uns auch in diesem Jahr nicht fehlen, zumal unser Hund eine panische Angst davor hat. Punkt 24 Uhr lassen wir eine Flasche Sekt knallen.“

Klaus Peter Wöhlermann Quelle: Nico Fliegner

Klaus Peter Wöhlermann (60) aus Melpitz, Rechtsanwalt: „Ich werde den Silvesterabend mit guten Freunden beim Raclette verbringen. Das alles ganz gemütlich, ohne Knallerei. Wir wollen das Jahr ruhig ausklingen lassen. Für das neue Jahr habe ich mir Ruhe und mehr Gelassenheit vorgenommen. Ich möchte noch geduldiger sein, möchte mir mehr Zeit für das Lesen nehmen, das kam bisher immer zu kurz. Und ich möchte Kalorien einsparen. Ich trinke ja wahnsinnig gern Fruchtbuttermilch zu nächtlicher Stunde. Außerdem hoffe ich, dass sich alle impfen lassen und wir damit wieder alle Freiheiten bekommen und zur Normalität zurückkehren können. Das muss aufhören. Vom alten Jahr bleibt mir vor allem eins in guter Erinnerung: Die Zeit mit meinem sechsjährigen Sohn, als er in Quarantäne war. Wir haben von morgens bis abends viel Zeit miteinander verbracht, haben gelesen, gebastelt, gebacken. So viel Zeit füreinander zu haben, war einfach schön.“

Von LVZ/OAZ