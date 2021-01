Delitzsch/Eilenburg

Endlich das Baby den Großeltern präsentieren können. Endlich wieder mit dem Ehemann spazieren gehen, der aufgrund einer Vorerkrankung derzeit lieber zu Hause bleibt. Endlich wieder in die Sauna gehen. Das wollen die Menschen nach dem Lockdown tun:

Sandra Eckardt Quelle: Robin Knies

Sandra Eckardt (43), Versandhändlerin aus Eilenburg: „Ich freue mich darauf, wenn endlich wieder mehr Geschäfte in Eilenburg öffnen, damit man wieder den regionalen Einzelhandel unterstützen kann. Und wenn die Restaurants aufmachen kann ich endlich mal wieder mit meiner Freundin ein Glas Wein trinken gehen.“

Alina Eckardt Quelle: Robin Knies

Alina Eckardt (15), Schülerin aus Eilenburg: „Ich bin froh, wenn ich mich endlich wieder ohne Gefahr mit mehreren Freunden gleichzeitig treffen kann und wir auch mal wieder als Gruppe ins Kino oder Restaurant gehen können.“

Karsten Freyer (38), Zahnarzt in Delitzsch Quelle: Frank Pfütze

Karsten Freyer (38), Zahnarzt in Delitzsch: „Am meisten fehlen mir die sozialen Kontakte. Ich bin sehr gesellig und gern mit Freunden, Familie und Menschen überhaupt zusammen. Ich freue mich auf gemeinsame Feiern, gesellige Runden bei einem Gläschen Wein, Essen im Restaurant, Urlaub gern weit weg, Kinobesuche. Ich freue mich auf alles, was vor der Pandemie möglich war. Auf die Freiheit zu entscheiden was ich unternehmen möchte.“

Helga Hollunder Quelle: Robin Knies

Helga Hollunder (76), Rentnerin aus Eilenburg: „Ich freue mich, wenn der Frühling kommt, die Sonne scheint und endlich wieder alles blüht. Dann will ich endlich wieder mit meinem kranken Mann spazierengehen, der sich momentan aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht nach draußen traut. Außerdem will ich sobald wie möglich meine drei Enkel wiedersehen – die sind momentan in ganz Deutschland verstreut, deshalb haben wir auch über Weihnachten Vorsicht walten lassen und uns nicht getroffen.“

Antje Koehlert Quelle: Nico Fliegner

Antje Koehlert (46), Mitarbeiterin in der Doberschützer Gastronom GmbH: „Ich freue mich auf Konzerte und auf die Feiern bei uns im Rasthof im Doberschütz, wo ich wieder die Buffets aufbauen kann. Außerdem aufs Tanzen, ich tanze in einer Line-Dance-Gruppe. Das alles fehlt mir schon. Hoffentlich geht es bald wieder los.“

Rita Prien Quelle: Robin Knies

Rita Prien (58), Verkäuferin aus Eilenburg: „Für mich selber wünsche ich mir, endlich wieder ohne Angst nach draußen gehen und im Sommer vielleicht an die Ostsee fahren zu können. Am meisten würde ich mich aber für die Kinder freuen: Mein Enkel ist acht, und für ihn ist die Situation momentan besonders schwierig. Er sitzt immer zu Hause und kann seine Freunde nicht mehr sehen. Deshalb hoffe ich, dass zumindest die Schulen und Kitas bald wieder aufmachen und man wieder auf den Spielplatz gehen kann.“

Mühle Wernicke Quelle: Wolfgang Sens

Martin Wernicke (45, Zimmerer aus Kyhna): „Uns hat die Pandemie nicht so hart erwischt. Trotzdem freue mich schon darauf, mich im Sommer wieder mit Freunden zum Grillen zu treffen. Außerdem bin ich froh, wenn wir endlich die Masken loswerden, denn die sind mit Abstand das Nervigste.“

Mühle Wernicke Quelle: Wolfgang Sens

Franziska Wernicke (15), Schülerin aus Kyhna: „Ich freue mich am meisten darauf, meine sozialen Kontakte wiederzuhaben und mich endlich wieder mit Freunden treffen zu können. Da ich in die zehnte Klasse gehe, habe ich einige schon letzte Woche wiedergesehen, aber das ist einfach nicht das Gleiche.“

Tina Dreßler Quelle: Frank Pfütze

Tina Dreßler (21), Zahnmedizinische Fachassistentin aus Delitzsch: „Es ist ziemlich einsam und eintönig zurzeit. Abwechslung finde ich beim Spazierengehen am See. Ich vermisse es am meisten, mich mit Freunden zu treffen, auszugehen, neue Leute kennen zu lernen, zu feiern und mit Menschen zusammen zu sein – das normale Leben sozusagen. Das können auch soziale Medien nicht ersetzen. Beruflich möchte ich mich neu orientieren, das ist momentan auch schwierig.“

Max Wettengl Quelle: Robin Knies

Max Wettengl (31) aus Eilenburg: „Ich will endlich vor anderen Leuten mit meiner Tochter angeben können! Sie ist am 12. Januar geboren, aber ihre Großeltern konnten bis jetzt nur das Köpfchen im Kinderwagen sehen. Außerdem will ich meine Hochzeit nachholen: Meine Frau und ich haben schon im März letzten Jahres geheiratet, allerdings nur zu zweit. Dieses Jahr würden wir gern in etwas größerem Rahmen feiern.“

Jörg Gehrmann Quelle: Frank Pfütze

Jörg Gehrmann (50), Dachdecker aus Rackwitz: „Ich vermisse das Skifahren. Ansonsten habe ich genug Trubel auf Arbeit und genieße die Ruhe. Wenn ich mich einsam fühle, gehe ich zu meinem Freund nebenan. Dann trinken wir Zwei mit drei Metern Abstand vier Bier, und die Welt ist wieder in Ordnung. Nach dem Lockdown freue ich mich auf Urlaub, mal raus aus dem Trott, möglichst weit weg.“

Sandra Spatz . Quelle: Robin Knies

Sandra Spatz (40) aus Torgau, Reisebäckerin auf dem Eilenburger Markt: „Ich freue mich darauf, dass die Schwimmbäder und Saunas endlich wieder aufmachen! Im Sommer ist das nicht weiter schlimm, da kann man ja auch an den Badesee gehen, aber gerade im Winter gibt es nichts Schöneres.“