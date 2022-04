Delitzsch

Am 7. April fällte ein Sturm einen großen Nadelbaum im Delitzscher Lindenweg. Der löste eine Kettenreaktion aus: Der grüne Riese fiel auf Freileitungen der Telekom. Die wurden auf circa 100 Metern heruntergerissen, mehrere hölzerne Maste gleich mit. Doch auch noch zwei Wochen danach liegen Leitung und Maste auf der Straße. Sie ist damit nicht befahrbar. Glück im Unglück: Die Anliegerstraße ist von zwei Seiten anzusteuern.

Zwei Haushalte haben weder Telefon noch Internet. „Noch am gleichen Tag und am folgenden Tag wurde die Telekom informiert, ohne Erfolg“, berichtet Harald Müller im Namen der Anwohner. Nachdem am 12. April eine E-Mail geschrieben wurde, meldete sich telefonisch ein Mitarbeiter der Telekom, dem die Anlieger die Situation erklärten. „Etwa zwei Stunden später meldete sich ein anderer Mitarbeiter der Telekom und wollte wissen, ob der Schaden schon behoben ist. Auch ihm haben wir die Situation nochmals erklärt“, beschreibt der Anwohner die Vorgänge. Am Tag danach kam eine SMS: „Erledigt, wir haben die Störung behoben.“

Differenz zwischen digitaler Info und Realität

Doch die Realität in der Lindenstraße sah anders aus: Maste und Leitungen lagen immer noch flach. Auch zwei Wochen danach hatte sich kein Mitarbeiter der Telekom sehen lassen. Diesen Donnerstag dann wendeten sich die Anwohner ans Rathaus. Das sich nochmals mit der Telekom in Verbindung setzte und einen Mitarbeiter in die etwas abgelegene Siedlung schickte, der die Verkehrssicherheit vor Ort prüfte. Die Stadt hatte offenbar vorab auch keine Kenntnis vom Schaden, obwohl die Feuerwehr den Baum fürs Erste von der Straße geräumt hatte.

Am Freitagmorgen war die Straße nicht allein von den umgestürzten Masten, sondern auch mit Verkehrsschild und einem Stück Sperrgitter abgesperrt und Monteure waren vor Ort. „Die Maste sollen von der Straße entfernt werden. Die Reparatur der Leitungen wird voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen“, teilte die Telekom am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der LVZ mit.

Von Heike Liesaus