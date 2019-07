Löbnitz

Vorschulkinder in Löbnitz sollen künftig bereits zur Schule gehen. Der Grund: Angesichts des zahlreichen Nachwuchses wird im Kinderhaus Schwalbennest, das die Diakonie betreibt, der Platz knapp und ein Anbau ist an dieser Stelle nicht sinnvoll. Eigentlich könnten 32 Krippenplätze angeboten werden. Aber bei einer Kapazität von insgesamt 95 Plätzen im Haus wird diese Zahl nicht erreicht. Wenn demnächst 79 Plätze mit Kindern im Kindergartenalter besetzt sind, können nur 16 Krippenkinder aufgenommen werden.

Aber einige Meter weiter in der Straße steht die Grundschule. Und eine Etage im Haus ist faktisch ungenutzt. Der Gedanke: Die Schüler ziehen in die beiden oberen und die Vorschüler, also die Großen aus der Kita, nutzen die unteren Etagen.

Die Löbnitzer Kindertagesstätte Schwalbennest hat für neue Krippenkinder keinen Platz mehr. Quelle: Heike Liesaus

Teure Gesamtsanierung

Die Kosten für eine Gesamtsanierung werden auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Bisher wurden die Fenster in den unteren beiden Etagen modernisiert. Die in der oberen sind noch alt. Außerdem müssen Wärmedämmung der Fassade, Elektrik, Heizung, Fußböden, Türen erneuert werden. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel und darauf, das Projekt Stück für Stück in zwei bis drei Jahren zu realisieren.

Umgestaltung ab 2020

Der grundsätzliche Beschluss zur „perspektivischen Unterbringung der Vorschüler im Untergeschoss des Schulgebäudes“ ist gefasst. Die Gemeinde startet einen Teilnahme-Wettbewerb für potenzielle Planer. Die Abgabefrist läuft bis Mitte dieses Monats. Dann sollen drei Bewerber eingeladen und der passendste gefunden werden, der sich dann an die Arbeit macht. Heißt: Die Umgestaltung könnte 2020 mit ersten Maßnahmen starten. Das Geld, das ansonsten für eine vorübergehende Containerlösung aufgewendet werden müsste, sei da besser angelegt.

Momentan kann die Gemeinde für sieben bis 2020 angemeldete Kinder keinen Platz bieten. Mit dem Auszug der Vorschüler ins Schulgebäude würden in der Kita 20 Plätze für kleinere frei. Damit sei dann auch wieder ein Puffer vorhanden.

Bedenken, dass aufgrund steigender Kinderzahlen später der Platz für die Grundschüler selbst im Schulbau nicht reichen könnte, zerstreute der amtierende Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU): Der Plattenbau aus DDR-Zeiten beherbergt derzeit 65 Grundschüler, einst war er für 360 Schüler gebaut worden.

Interessen der Grundschule

Auf alle Fälle müsse in der oberen Etage vor einem Umzug etwas getan werden. Denn ansonsten kann dort kein Unterricht stattfinden. In den vergangenen Hitzetagen herrschten dort tropische Temperaturen, gab Schulleiterin Kathrin Nagel zu bedenken. „Wir haben vor fünf Jahren beschlossen, jahrgangsübergreifend zu arbeiten. Das heißt: Wir arbeiten auf einer Etage mit zwei Jahrgängen. Ich bitte, dieses tragfähige Konzept zu berücksichtigen.“ Auch seien viele an sich lapidare Dinge zu regeln, wie Klingelzeichen, die separaten Eingänge. Aber hier könnten die Absprachen vor allem mit und zwischen den jeweiligen Verantwortlichen getroffen werden, so der amtierende Bürgermeister: „Es gibt klare Interessen der Schule. Es dürfen keine Nachteile entstehen, es sollte eher so sein, dass die Einrichtungen aufeinander aufbauen.“ Aktuell wird das Obergeschoss jedoch auch teils von Vereinen genutzt. „Dafür müssen dann andere Lösungen gefunden werden“, so Hoffmann. „Die Schule hat nun mal Vorrang.“

Von Heike Liesaus