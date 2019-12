Delitzsch

Am 24. Dezember gab es keine Weihnachtsruhe für die Delitzscher Feuerwehr. An einem in der Straße der Freundschaft abgestellten Lastwagen wurde der Tank aufgebrochen und Diesel lief aus. Gegen 14.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, um die lange Kraftstoffspur zu beseitigen. Die Polizei ermittelt. Die Schadenssumme war zunächst nicht bekannt.

Von Christine Jacob