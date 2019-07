Delitzsch

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in der Friedrich-Engels-Straße im Delitzscher Osten einen großen Müllcontainer in Brand gesteckt. Die Kameraden der Feuerwehr rückten gegen 2.30 Uhr aus und konnten das Feuer löschen. Zwei weitere Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zudem stand der Müllcontainer in unmittelbarer Nähe einer Hauswand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich im Delitzscher Revier ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Einsatz auch am Nachmittag

Am Nachmittag folgte ein weiterer Einsatz. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Am Freitagmittag kam es noch nahe der Unteroffiziersschule des Heeres am Rande des Delitzscher Ortsteils Benndorf zu einem Flächenbrand. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert, um ein Übergreifen auf das Landschaftsgebiet Goitzsche zu verhindern.

Von cj