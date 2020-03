Löbnitz

Einen Zigarettenautomaten wollten Unbekannte am Samstag gegen 4.30 Uhr in der Nordstraße im Löbnitzer Ortsteil Reibitz gewaltsam öffnen, informierte am Sonntag die Polizeidirektion Leipzig.

Schaden von etwa 2800 Euro

Die Täter versuchten, den Automaten mittels Pyrotechnik aufzusprengen. Das gelang ihnen laut Polizei allerdings nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von lvz