Schenkenberg

Ein Unbekannter hat offenbar am Mittwochabend an den Kosebruchteichen im Delitzscher Ortsteil Schenkenberg einen Baum in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Passant gegen 19.30 Uhr den brennenden Baum bemerkt und die Rettungsleitstelle informiert. Die Kameraden der Feuerwehr löschten dann die brennende Weide. Da der Zeuge angab, eine dunkel gekleidete Person vom Tatort wegrennen gesehen zu haben, wurde eine Suche eingeleitet, die jedoch ergebnislos verlief. Die Polizei ermittelt.

Von lvz