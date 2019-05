Delitzsch

Mit dem Alarmstichwort „Einsturz“ sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mehrere Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zum Hellweg-Baumarkt am Ortsausgang von Delitzsch alarmiert worden. Ein BMW war aus bisher nicht geklärter Ursache in die große Glasfassade des Baumarkts gefahren. Der befürchtete Einsturz bewahrheitete sich aber nicht.

Am 22. Mai ist ein Pkw in den Hellweg-Baumarkt am Ortsausgang von Delitzsch gefahren Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Der Pkw-Fahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden, weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht. Warum genau der Mann mit seinem Auto vom Parkplatz vor dem Markt in die Scheibe und an einen Pfosten geriet, muss noch ermittelt werden. Zur Schadenshöhe ist zur Stunde ebenfalls noch nichts bekannt.

Alarmstichwort „vertraut“

Das Alarmstichwort war in den vergangenen Monaten noch nicht mal eine Seltenheit in Delitzsch. Im September war ein junger Mann in eine Fahrschule in der Eisenbahnstraße gerast, wenig später landete ein Pkw in einer Gartenlaube in unmittelbarer Nähe des Hellweg-Baumarktes und im Oktober verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in der Leipziger Straße in eine Hauswand.

Von lvz