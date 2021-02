Rackwitz/Zwochau

Der Schneefall sorgt vielerorts in der Region rund um Delitzsch für ein Verkehrschaos. So bildete sich beispielsweise auf der Bundesstraße 2/Maximilianallee stadteinwärts in Richtung Leipzig ein kilometerlanger Stau. Fahrzeuge blieben teilweise im Schnee stecken, als sie in die Kurve fahren wollten. Verkehrsteilnehmer mussten Wartezeiten von über einer Stunde einplanen, um nach Leipzig zu kommen.

Stau auf der Bundesstraße 2 von Delitzsch nach Leipzig. Quelle: Tobias Junghannß

Lkw kommt von Fahrbahn ab

In Zwochau gab es auf der S 2 einen Lkw-Unfall. Ein 40-Tonner kam rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den hohen Schnee und kippte auf die Beifahrerseite. Der Fahrer schafft es nicht allein, sich zu befreien. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann blieb aber unverletzt.

Von Tobias Junghannß