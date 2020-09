Delitzsch

Ein Bus ist am Dienstagnachmittag in Delitzsch gegen ein zwölfjähriges Mädchen gerollt, das mit dem Rad unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Unfall, der sich an der Beerendorfer Straße/ Friedrich-Ebert-Straße gegen 13.30 Uhr ereignete, laut Erstinformation der Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt. Um schnell zu helfen, landete der Notarzt per Rettungshubschrauber. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Von lis