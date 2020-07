Krostitz

Bei einen Verkehrsunfall auf der B 2 nahe dem Krostitzer Ortsteil Pröttitz wurden am Montagvormittag zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Pröttitz unterwegs, berichtete die Polizei. Kurz vor dem Ortseingang sei er jedoch aufgrund einer Ablenkung durch das Navigationssystem mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Renault Twingo.

Verursacher bleibt unverletzt

Die 41 Jahre alte Renault-Fahrerin wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt, die 78-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher selbst sei unverletzt geblieben, so die Polizei weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

