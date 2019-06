Delitzsch

Nach einem Unfall sucht die Delitzscher Polizei nun nicht etwa den Verursacher, sondern den Geschädigten. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstag auf einem Parkplatz nahe der Delitzscher Commerzbank. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Frau gegen 10 Uhr die Bank in der Breiten Straße aufgesucht und ihren VW auf dem Parkplatz in der Nähe abgestellt. Beim Einparken vorwärts in eine Parklücke beschädigte sie jedoch einen abgestellten Pkw hinten links. Da die Frau nahezu gleichzeitig einen dringenden Anruf erhielt, aufgrund dessen sie sofort nach Torgau fahren musste, habe sie offensichtlich unüberlegt reagiert, so die Polizei weiter. Anstatt erst einmal den Unfall anzuzeigen, machte sie sich auf ihren dienstlichen Weg und ging erst am Nachmittag zur Anzeigeerstattung zum Polizeirevier Delitzsch.

Geschädigter hat sich bisher nicht gemeldet

Gegen die Frau wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Allerdings sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem Unfall auf dem Parkplatz noch den Geschädigten, da sich dieser bisher nicht gemeldet habe.

Die Beamten bitten den betroffenen Fahrzeugbesitzer dringend, sich an das Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202 /66-100) zu wenden.

