Delitzsch

Schuld war wohl ein Vorfahrtsfehler: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Schkeuditzer Straße in Delitzsch. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 8.10 Uhr eine 50 Jahre alte Ford-Fahrerin auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße unterwegs und bog dann an der Einmündung zur Schkeuditzer Straße nach links ab. Dabei habe die Frau nicht auf die Vorfahrt geachtet, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda kam.

Skoda-Fahrer leicht verletzt

Der 32 Jahre alte Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Von LVZ