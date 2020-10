Unfall in Delitzsch: Opel prallt gegen Straßenlaterne

Delitzsch

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen in Delitzsch in der Leipziger Straße nahe dem Marktplatz. Eine 39 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt, berichtete die Polizei. Mit im Auto saß ein vier Jahre altes Kind, das ambulant behandelt werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Von LVZ