Unfall in Delitzsch – Polizei sucht Geschädigten

Delitzsch

Nach einem Unfall in Delitzsch sucht die Polizei nun nicht den Verursacher, sondern den Geschädigten. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 30. Dezember auf dem Kaufland-Parkplatz in der Sachsenstraße. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bekannt ist, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen Volkswagen Passat (Farbe braun oder braun-metallic) mit Delitzscher Kennzeichen handelt. Bei dem Schaden handele es sich um eine Eindellung auf der Fahrerseite hinten links.

Autofahrer soll sich im Polizeirevier melden

Die Polizei bittet den Fahrer des beschädigten Autos, sich beim Revier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/660) zu melden.

Von LVZ