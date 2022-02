Unfall in Delitzsch – zwei Verletzte im Krankenhaus

Delitzsch

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag Nachmittag gegen 16.35 Uhr Delitzsch, An der Weide/Beerendorfer Straße/K 7447. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig fuhr der 25-jährige Fahrer eines VW auf der Straße An der Weide und wollte die Kreisstraße überqueren. Beim Befahren der Kreuzung kam es mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad zum Zusammenstoß.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

Dessen Fahrer (42) stürzte, verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der involvierte Autofahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 3 000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

Von lvz