Liemehna

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Beteiligten an einem Unfall am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Ortschaft Liemehna bei Krostitz. Ein VW Polo kam aus Richtung Taucha auf der Tauchaer Straße. Ein VW Golf, besetzt mit drei Personen, fuhr von Krostitz in Richtung Eilenburg auf der Ochelmitzer Straße und hätte Vorfahrt gehabt an der Kreuzung.

Zusammenstoß an der Kreuzung

Dort kam es zur Kollision – der Golf fuhr in die Fahrerseite des Polos. Alle vier Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Notarzt untersucht, keiner war verletzt

An den beiden Autos entstand Totalschaden Quelle: Tobias Junghannß

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei muss jetzt den Unfallhergang rekonstruieren. Die Kreuzung wurde nach dem Unfall zunächst gesperrt.

Von Tobias Junghannß