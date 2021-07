Unfall mit Fahrerflucht in Delitzsch: Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Delitzsch sucht die Polizei Zeugen. Eine 65-jährige Frau hatte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, einen Nissan in der Friedrichshafener Straße geparkt. Als der Pkw gegen 16 Uhr wieder genutzt werden sollte, wurde ein Schaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro beziffert, berichtete die Polizei, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden. Gesucht werde insbesondere die Zeugin, die den Fahrzeughalter auf einen möglichen unfallverursachenden Pkw aufmerksam gemacht hat.

Von LVZ