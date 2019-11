Unfall oder Bagatelle? Polizei stellt in Delitzsch immer mehr Fahrerfluchten fest

Delitzsch

Eine Situation, wie sie täglich geschieht: Während des Ausparkens berührt die Stoßstange das daneben stehende Fahrzeug: „Ach, war schon nicht so wild“ – und weggefahren. Unfall? Oder Bagatelle? Einigen Autofahrern, die auf Delitzschs Straßen und Parkplätzen unterwegs sind, scheint die Einordnung schwerzufallen. Anders lassen sich die Unfallfluchten, die die Polizei aktuell im Reviergebiet vermehrt feststellt, kaum erklären.

Zettel hinterlassen reicht nicht

„Es ist der einzige Paragraf im Strafgesetzbuch, nach dem sich der Täter selbst stellen muss“, sagt Micha Zita, Leiter des Delitzscher Kriminaldienstes, über das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Doch viele Verkehrsteilnehmer haben offenbar Probleme dabei, festzustellen, dass sie an einem Unfall beteiligt sind, erklärt der Delitzscher Revierleiter Holger Stecher. Sie tun es ab: „Das war doch nichts.“ Doch genau an dieser Stelle wird aus dem kleinen Parkplatzrempler eine Straftat nach Paragraf 142 des Strafgesetzbuches– sollte der Fahrzeugführer sich dafür entscheiden, den Unfallort ohne weitere Schritte zu verlassen.

Richtig wäre es, sich bemerkbar zu machen, Zeugen anzusprechen beziehungsweise eine angemessene Zeit an der Unfallstelle zu warten. In einem Einkaufsmarkt könne beispielsweise das Nummernschild über den Info-Point ausgerufen werden. Auch wenn der Schaden ohne Zutun der Polizei über die Versicherungen geregelt werden könnte, sei die wirkungsvollste Variante, die Wartezeit zu verkürzen, die Polizei zu rufen. Nur einen Zettel mit den persönlichen Daten am betroffenen Fahrzeug zu hinterlassen, sei dagegen ebenfalls eine vollendete Unfallflucht, ordnet Zita ein.

Umgekehrter Fall auf Delitzscher Parkplatz

Dann wird daraus ebenfalls eine Straftat. Denn der Unfall an sich ist keine. Dieser werde als Ordnungswidrigkeit gewertet und in der Regel mit einem Verwarngeld belegt. Eine Vermutung der Polizei: Autofahrer befürchten, dass ihre Versicherungsprämie nach dem angezeigten Unfall steigt. Doch die Strafe für die Unfallflucht sei im Anschluss meist um ein vielfaches höher, gibt Stecher zu bedenken. Zudem gelte das Verlassen des Unfallortes nicht nur bei Autos, auch bei Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern komme der Paragraf zur Anwendung. Er gelte für den gesamten Straßenverkehr.

Einen umgekehrten Fall gab es nun übrigens auf dem Parkplatz eines Delitzscher Pflanzenmarktes. An der Leipziger Straße hatte eine Frau beim Einparken mit ihrem Pkw ein anderes Auto berührt – doch wenig später war nicht sie, sondern das beschädigte Fahrzeug verschwunden. Der Vorfall hatte sich bereits am 30. Oktober, also am Mittwoch vor dem Reformationstag, ereignet. Wie die Polizei berichtete, wollte eine Toyota-Fahrerin vor dem Pflanzenmarkt in eine Parklücke direkt vor dem Eingang vorwärts einparken. Dabei berührte sie mit der rechten vorderen Ecke ihres Fahrzeuges die hintere linke Seite eines anderen Autos, das dort parkte. Da niemand in der Nähe war, erledigte die Frau ihre Besorgungen und wollte dann auf den Fahrer des beschädigten Fahrzeuges warten. Doch als sie wieder zum Parkplatz kam, war das angefahrene Fahrzeug weg. Die Frau fuhr daraufhin zur Polizei und gab den Unfall zu Protokoll.

Die Polizei sucht nun den Fahrer beziehungsweise den Halter des beschädigten Fahrzeuges. Auch Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich zu melden. Das Polizeirevier Delitzsch befindet sich in der Halleschen Straße 58 und ist telefonisch unter 034202 66 100 zu erreichen.

Von Mathias Schönknecht