Unfall und ein Einbruch in Delitzsch – die Polizei ermittelt

Delitzsch

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall und einem Einbruch in Delitzsch, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch.

Radfahrerin leicht verletzt

Ein Auto ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Lindenstraße in Delitzsch mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Der 67-jährige Fahrer eines Ford Kuga fuhr auf der Dübener Straße in stadtauswärtige Richtung und wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen. Dabei beachtete er eine Radfahrerin (19) nicht, die auf dem Gehweg der Dübener Straße fuhr und die Lindenstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 1000 Euro. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Einbruch in Delitzsch

Unbekannte Täter sind in Delitzsch in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Einbrecher sind in das Haus eingedrungen und haben die dortigen Räume durchsucht. Daraus entwendeten sie einen Laptop und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Der Einbruch hat sich laut Polizei zwischen Montag gegen 16 Uhr und Dienstag gegen 10.30 Uhr ereignet. Der Gesamtstehlschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls

Von lvz