Unfallflucht – Delitzscher Polizei sucht Zeugin

Delitzsch

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Delitzsch sucht die Polizei nun eine Autofahrerin, die damals vor Ort war und möglicherweise als Zeugin Angaben zum genauen Ablauf des Geschehens machen kann. Ereignet hatte sich der Unfall bereits vor etwa anderthalb Monaten, am 3. Mai, an der Kreuzung Dübener Straße/Eisenbahnstraße.

Das ist passiert

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, bog damals gegen 15.30 Uhr ein Linienbus aus der Eisenbahnstraße in die Dübener Straße ab und kollidierte dabei mit einem wartenden Toyota. Anschließend habe der Fahrer des Linienbusses pflichtwidrig den Unfallort verlassen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Frau fuhr hinter Linienbus

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass unmittelbar hinter dem Linienbus eine Frau in einem Auto fuhr, die möglicherweise den Unfallhergang bezeugen könnte. Die Polizei wendet sich nun direkt an die Bürgerin und bittet sie, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202 66-100) zu melden.

Von LVZ