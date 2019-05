Wiedemar

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich bereits am 12. März auf der Straße zwischen Zwochau und Wiedemar ereignet hatte, sucht die Polizei nun Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, war damals gegen 10.40 Uhr der Fahrer eines weißen Volvo XC 60 auf der Strecke in Richtung Wiedemar unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug, vermutlich ein weißer Transporter, entgegenkam. Trotz Ausweichens habe der 51 Jahre alte Volvo-Fahrer eine seitliche Kollision beider Autos nicht verhindern können. Am Volvo wurden der Außenspiegel sowie die Türen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Volvo-Fahrer selbst kam mit dem Schrecken davon. Der andere Fahrzeugführer verschwand pflichtwidrig vom Unfallort.

Wer weiß etwas?

Der Geschädigte zeigte den Unfall bei der Polizei an, die nun fragt: Wer hat zum Zeitpunkt des Unfalls Beobachtungen gemacht, wer kann sachdienliche Hinweise geben; insbesondere zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz