Schönwölkau

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt nun die Polizei gegen einen 89 Jahre alten Autofahrer. Wie die Polizei berichtete, war der Mann nach einem Unfall bei Wölkau (Gemeinde Schönwölkau) einfach weitergefahren – allerdings sei ein Nummernschild seines Autos am Ort des Geschehens zurückgeblieben.

Sperrzaun umfahren

Der 89-Jährige war laut Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, mit seinem Audi auf der Bundesstraße 2 in Richtung Leipzig unterwegs. In Höhe der Einmündung Wölkau befindet sich eine Straßensperrung für die Fahrtrichtung Leipzig, der Verkehr wird über Wölkau umgeleitet. Die Straßensperrung sei mit den erforderlichen Verkehrsleiteinrichtungen ausgestattet, so die Polizei. So sei auf der Fahrspur in Richtung Leipzig ein rot-weißer Sperrzaun mit aufgesteckten Blitzleuchten aufgestellt. Der 89-Jährige habe diesen Sperrzaun jedoch umfahren und dabei Sachschaden verursacht – an den Verkehrsleiteinrichtungen, aber auch an seinem eigenen Fahrzeug. Zudem habe er anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen.

Da Polizeibeamte jedoch das amtliche Kennzeichen des Audis fanden, konnte der Fahrer ausfindig gemacht und identifiziert werden.

Von lvz