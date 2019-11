Delitzsch

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Delitzsch sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits vor etwa einer Woche – irgendwann in der Zeit zwischen Freitag, dem 22. November, 16 Uhr, und Sonnabend, dem 23. November, 10.15 Uhr. Ort des Geschehens war die Eilenburger Straße.

Wie die Polizei mitteilte, war ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten weißen Audi A 3 gefahren und hatte diesen an der rechten Beifahrertür, am vorderen Rad sowie am Kotflügel beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Fahrer geben können, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz