Delitzsch

Nachdem sich in Delitzsch ein Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Bei dem Vorfall wurde ein Fahrradfahrer verletzt. Ereignet hat sich der Unfall bereits am 27. Januar.

Wie die Polizei berichtete, war an jenem Montag gegen 7.30 Uhr ein Autofahrer in der Securiusstraße in Richtung Schenkenberg unterwegs. Vor dem Rechtsabbiegen auf die Gellertstraße hielt er an, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Beim Weiterfahren habe der Fahrer jedoch offenbar einen entgegenkommenden, auf dem Fußweg fahrenden Fahrradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16 Jahre alte Radler stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Tiguan gehandelt haben. Nun fragt die Polizei: Wer hat zur Unfallzeit Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen können sich an das Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66- 100) wenden.

Von LVZ