Unfallflucht in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem Unfall in Delitzsch sucht die Polizei Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, am Kreisverkehr Eisenbahnstraße/ Eilenburger Straße, Höhe Spielothek. Wie die Polizei berichtete, wurde dort ein 22-Jähriger, der gerade den Fußgängerüberweg nutzte, am rechten Arm vom Außenspiegel eines kleinen weißen Kastenwagens gestreift.

Im Krankenhaus behandelt

Der Autofahrer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der 22-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Nun fragt die Polizei: Wer hat etwas gesehen, wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben? Zeugen können sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Tel. 034202/66-100) melden.

Von LVZ