Unfallflucht in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Delitzsch

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Delitzscher Polizei Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall am Samstagabend zwischen 20 und 24 Uhr. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Autofahrer seinen grauen Mazda auf einer Parkfläche an der Straße Am Wallgraben (in Höhe der Hausnummer 14) geparkt. Als er später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 4000 Euro.

Hinweise an Polizeirevier Delitzsch

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von LVZ