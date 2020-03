Krostitz

Nach einer Unfallflucht in Krostitz sucht die Polizei Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Montag, dem 24. Februar, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Dort hatte am Abend ein Mann seinen schwarzen Seat Leon geparkt. Als er dann gegen 19.45 Uhr nach dem Einkaufen zum Fahrzeug zurückkam, wies ihn eine Fahrradfahrerin darauf hin, dass gerade ein schwarzer Ford C-Max seinen Seat touchiert hatte. Danach habe sich der Ford-Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei nun mitteilte, entstand am Seat ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere auch die unbekannte Fahrradfahrerin, die den Unfall beobachtet hatte. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/ 66-100) zu melden.

Von LVZ