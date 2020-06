Das Landesamt für Archäologie dokumentiert, schützt und präsentiert archäologische Denkmale im Freistaat Sachsen. Die Projekte finden routinemäßig vor dem eigentlichen Baubeginn statt und variieren in ihren Umfängen von wenigen Quadratmetern bis zu mehreren hundert Hektar, erklärt Sprecher Christoph Heiermann.

Die Arbeiten finden in Absprache mit den Bauherren statt. Diese sind verpflichtet, sich „im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten archäologischer Ausgrabungen“ zu beteiligen. So steht es im Sächsisches Denkmalschutzgesetz. Das Landesamt hat seinen Sitz in Dresden.