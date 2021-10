Ungleiche Verteilung: Kaum Ärzte in Delitzsch-Nord

Delitzsch

Ist Delitzsch Nord medizinisch unterversorgt? „Seitdem Dr. Börner seine Praxis geschlossen hat, haben wir im Delitzscher Norden gar keinen Allgemeinarzt mehr“, beklagt eine Anwohnerin am Telefon. Die Suchliste auf Google-Maps bestätigt: Es zeigen sich erst beim Zoomen wenige rote Treffer-Zeichen für den Stadtteil, der von Wohnblöcken aus DDR-Zeiten geprägt ist. Immerhin sind im Ärztehaus an der Bonhoeffer Straße noch Kinderarzt- und Zahnarztpraxis zu finden.

Die Physiotherapie ist ebenfalls noch da. Aber viele Flächen dort sind leer. Die Apotheke ist längst geschlossen. Wie sehen Anwohner die Situation? Gegenüber an der Tierarztpraxis warten zwei Frauen: „Ich gehe ins Ärztehaus am Schäfergraben“, so die eine. „Ich gehe in die Schkeuditzer Straße“, so die andere. „Die sind sehr nett. Aber ich nehme mir ein Taxi. Laufen kann ich die Strecke nicht mehr.“ Drei Kilometer sind es zu Fuß, etwa zwei bis zum Schäfergraben. Heinz Waack, der gerade auf dem Weg zum Einkaufen vorbeikommt, sieht es entspannt: „Man kann doch nicht klagen. Es ist doch alles auf der Nase: Wir haben noch die Apotheke in Kaufland, Friseur, Einkaufsmöglichkeiten – alles da.“ Seinen Arzt hat der 69-Jährige in der Elberitzstraße. Da kann er mit dem Fahrrad hin. Der Bus würde aber auch fahren.

„Der Vorteil hier ist, dass es einen Aufzug gibt“, stellt Elvira Schiebel (63), die ihre 87-jährige Mutter Elfriede Heinicke gerade mit dem Auto nach dem Zahnarztbesuch abholt, fest. Sie fährt ihre Mutter auch zur Hausärztin, die ihre Praxis in Schenkenberg hat. Wenn die Beine nicht mehr mitmachen, sind viele Senioren auf Hilfe der Angehörigen oder Fahrdienste bei kürzeren Strecken angewiesen.

Konzentration mit Synergieeffekt

Auch im Stadtteil Ost gibt es nur wenige Ärzte. Dort gab es aber jüngst den Umzug eines jungen Ärzteteams ins neue Wohn- und Geschäftshaus Beerendorfer Palais. Zuvor hatte die Gemeinschaftspraxis des Medizinischen Versorgungszentrums ihren Standort ebenfalls in der Beerendorfer Straße. Am besten ärztlich versorgt können sich Delitzscher fühlen, die im und am Quartier wohnen, das Bitterfelder Straße, Ludwig-Jahn-Straße, Angerstraße und Schäfergraben begrenzen. Die Delitzscher Klinik ist mittendrin. Hier finden sich Einrichtungen des Medizinischen Versorgungszentrums, niedergelassene Allgemein- und Fachärzte, Ärztehäuser. Eine Konzentration, die auch Synergieeffekte bringt.

Einfluss auf Niederlassungsort

Weder kassenärztliche Vereinigung als auch Stadt haben unmittelbar Einfluss darauf, wo genau sich Ärzte im Stadtgebiet niederlassen. Der Bedarf an Ärzten wird auf die ganze Stadt gerechnet. Delitzsch gilt in vielen Bereichen als überversorgt. Der Versorgungsgrad durch Hausärzte liegt laut dem Bedarfsplan 2020 bei 103 Prozent. Wenn Praxen aufgegeben werden, ohne Nachfolger zu finden, könnte die Zahl somit schnell unter 100 fallen. Im Jahr zuvor wurde noch ein Versorgungsgrad von 110 Prozent errechnet. Doch die Faktoren, die in diese Bedarfspläne einbezogen werden, wurden an die Praxis angeglichen: Es gibt immer mehr ältere Menschen, die öfter ärztlichen Rat benötigen.

Von Heike Liesaus