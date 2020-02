Unitas-Bau in Delitzsch noch immer gestoppt

Delitzsch

Stillstand auf der Baustelle an der Ecke Leipziger Straße/ Holzstraße: Die Erdgeschossmauern stehen. Aber sie sind abgedeckt, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Der Kranarm ist demontiert. Für viele Delitzscher mag bei diesem Anblick das Gefühl bereits gesehener Bilder aufkommen: Es ist nicht die erste verlassene Baustelle auf diesem Areal. Doch es soll nicht still bleiben, ist Unitas-Vorstand Steffen Foede optimistisch. Über die Gründe für den Baustopp will er nichts Näheres sagen. Er will nicht bestätigen, ob die Nachbarschaft ihr Veto einlegte. Er dementiert es aber auch nicht.

Jedenfalls habe man vor einigen Tagen mit der Stadt zusammengesessen, um an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Und die Stadt sei sehr interessiert, dass sich auf diesem Grundstück in bester Innenstadtlage endlich etwas entwickelt.

Schandfleck soll Wohnort werden

1989 waren die alten Gebäude an der Ecke abgerissen worden. Ein Hotelneubau war in den 1990er-Jahren geplant. Doch die bereits ausgehobene Baugrube lag lange brach, war ein Schandfleck, bis sie schließlich verfüllt wurde. Vorigen Sommer war dann der Grundstein für den Unitas-Bau gelegt worden. Es sollen 15 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen, insgesamt 1400 Quadratmeter Wohnfläche, entstehen und 2,9 Millionen Euro investiert werden.

„Für die Wohnungsgenossenschaft ist die Entwicklung in Delitzsch von großer Bedeutung“, betont Steffen Foede. Auch wenn der größte Teil der insgesamt 6000 Unitas-Wohnungen in Leipzig steht. 1996 hatte sich die kleine Wohnungsgenossenschaft Delitzsch mit 93 Mitgliedern und 84 Wohnungen der Unitas angeschlossen. Seit 2012 gibt es die Strategie, den Bestand in der Loberstadt auf 150 Wohnungen zu erhöhen. Bereits 2001 baute Unitas in der August-Fritzsche-Straße neu. Sanierungen in der Blücher, Bismark- und Friedrich-Naumann-Straße passierten in den Jahren 2017/18. Aktuell gehören 122 Wohnungen in Delitzsch zur Leipziger Genossenschaft.

Anpassungen in Arbeit

Ist nun erneut mit jahrelangem Stillstand an der Holzstraße zu rechnen? „Davon gehe ich nicht aus“, so Steffen Foede. Er gibt zu, dass die Lage des Projekts auch ihm schon schlaflose Nächte bereitete. Mit Änderungen der Planungen sollte es weitergehen können. „Ich bin angetreten, eine Lösung zu finden, auch wenn die dritte Anpassung nötig sein sollte. Wenn wir einen strengen Winter hätten, hätte es vielleicht eine ähnliche Pause auf dem Bau geben müssen“, stellt der Vorstand fest.

Engagiert für Wohnungsbestand in Delitzsch

Die Unitas ist nicht allein an der Leipziger Straße weiter aktiv, den Bestand in Delitzsch zu erhöhen. So wurde das Haus Feldstraße 6, das zwischen zwei Gebäuden der Genossenschaft steht, erworben. Es soll in den kommenden Jahren saniert werden, damit ließe sich das gesamte Hofareal besser gestalten. Auch für die Verbreitung der Genossenschafts-Idee setzt sich die Unitas ein: Sie unterstützt die Schülergenossenschaft, die sich am Ehrenberg-Gymnasium gegründet hatte.

Von Heike Liesaus