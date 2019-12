Unternehmer aus Delitzsch und Leipzig bilden Netzwerk

Delitzsch/Leipzig

Letztlich haben alle Unternehmer etwas gemeinsam – egal ob Anwalt oder Zimmermann: Sie benötigen Aufträge, Kundschaft und Umsatz. Dabei können gegenseitige Geschäftsempfehlungen helfen. In der Region Delitzsch-Leipzig gibt es nun ein neues Netzwerk. Zur Gründungsfeier in der Schladitzer Bucht waren 22 Unternehmer und Führungskräfte anwesend.

22 Regionalgruppen gibt es bereits in Mitteldeutschland

„Lipsia Victoria“ heißt das Chapter des Unternehmensnetzwerks BNI im Leipziger Norden. Vier weitere Regionalgruppen gibt es bereits in Dresden, drei in Leipzig, zwei in Chemnitz sowie je eine in Pirna, Radebeul, Markkleeberg, Bitterfeld, Döbeln, Plauen, Senftenberg, Meißen, Auerbach, Meerane, Halle, Grimma und Altenburg.

Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich das Business Network International – eine Unternehmervereinigung, deren Hauptzweck es ist, Selbstständige und Gewerbetreibende an einen Tisch zu bringen. Das erklärte Ziel: mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.

Netzwerker sind Frühaufsteher

Zur ehrenamtlichen Gründungsdirektorin, die das Netzwerk für das erste Jahr leiten wird, wurde Ines Dietrich von der Leipziger Werbeagentur ro:stoff media gewählt. Ihr zur Seite sollen Andreas Pohl (Skoda-Automobile Musil, Leipzig) als Mitgliederkoordinator und Rechtsanwältin Ulrike Jung (Anwaltskanzlei Dr. Dörfler, Liefländer & Rothe, Leipzig/ Altenburg/ Zwickau) als Schatzmeisterin stehen. Jens Fiedler, BNI-Südost-Regionaldirektor: „Mit jetzt 23 Chaptern ist BNI in Mitteldeutschland mehr als gut aufgestellt. In naher Zukunft wollen wir weitere Gruppen unter anderem in Borna und Eilenburg ins Leben rufen.“

Jetzt wollen sich die Mitglieder der Regionalgruppe um Delitzsch und Leipzig zu einem allwöchentlichen Frühstück, immer dienstags um 6.30 Uhr, an der Schladitzer Bucht treffen, sich so besser kennenlernen, um den jeweils anderen besser empfehlen zu können. „Aktuell nehmen wir gerne noch Bewerbungen von Architekten, Elektrikern und Security-Unternehmen an“, sagte Chapter-Direktorin Ines Dietrich.

