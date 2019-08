delitzsch

Zwei Stunden Zeit, Buffet und Kaffee? Worum geht es bei einem Unternehmerfrühstück? Der Leipziger Kreisverband des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) hatte dazu am Dienstagmorgen erstmals nach Delitzsch ins Weiße Ross eingeladen. „Es ist einfach wichtig und interessant, andere kennenzulernen und zu hören, was sie machen“, bringt es Susann Merczynski am Ende der Veranstaltung auf den Punkt. Die 35-Jährige kommt vom gleichnamigen Delitzscher Fahrzeug- und Karosseriebau ist Diplom-Mathematikerin und Technische Fachwirtin. „Spannende Unternehmen gibt es nicht allein in Leipzig, sondern auch in den umliegenden Städten“, so Patrick Paul, Leiter des BVMW-Kreisverbandes der Region Leipzig, über den Anlass für den Termin in der Region.

Premiere in Delitzsch

In Leipzig gibt es den Treff einmal monatlich, sind jeweils Unternehmen Gastgeber. In diesem Fall unterstützten die Stadt Delitzsch und die Sparkasse die Veranstaltung. Alexander Lorenz vom Referat Wirtschaftsförderung der Stadt Delitzsch erklärte zudem in seinem Vortrag, was Delitzsch in Sachen Stadtmarketing unternimmt. Aktivitäten von der Einkaufstüte bis hin zu den sozialen Medien, die Besucher und Gewerbeansiedlungen in die Region bringen sollen. Inzwischen geht es auch darum, Fachkräfte zu interessieren und zu halten. Eine Sache, die Jürgen Retzlaff vom Gebäudereinigungsunternehmen Gegenbauer Services durchaus betrifft. „Wir haben dafür mittlerweile eigene Recruiter, die sich nur um die Personalanwerbung, kümmern.“

Stadtbotschafter und mobile Eisbahnen

Augenoptikermeisterin Cathrin Epperlein fand Anregung ganz anderer Richtung: „Ich suche doch immer Ideen für Schaufenstergestaltung. Warum nicht mal die schönen Seiten der Stadt mehr bewusst machen.“ Sie gehörte auch zur Gruppe, die sich gemeinsam mit Hotelleiterin Kornelia Brückner im Weißen Ross umsah. Schließlich wird das Haus auch für Seminare genutzt. Kennenzulernen war da auch Frank Jann, der in Krostitz die Firma kW-rent, „Energie zum Mieten“, betreibt. „Vor allem geht es da um Kälte. Mobilie Klimaanlagen und Eisbahnen“, erklärte er. Gerade habe er auch Zeit für so ein Frühstück. Denn der Hof ist leer. Alles unterwegs. „Wir bauen gerade beim Highfield-Festival ab.“

Von Heike Liesaus