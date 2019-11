Unteroffizierschule des Heeres wächst in Delitzsch

Delitzsch

Die Pläne werden konkret. Nachdem die Bundeswehr vor etwa einem Jahr öffentlich machte, die Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch zu erweitern, informierte sie nun darüber, wie dies aussehen soll.

Mehr Unterkünfte für mehr Lehrgangsteilnehmer

Fest steht: Die USH wächst. Das bisherige Gelände der Feldwebel-Boldt-Kaserne wird in Richtung Nordosten flächenmäßig um einen Streifen erweitert. Der Platz werde vorrangig für zusätzliche Unterkünfte benötigt, erklärte Romano Riehn vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Sechs neue Gebäude mit über 800 Einzelzimmern sollen zu diesem Zweck entstehen.

Romano Riehn vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr erklärt, wie die Unteroffizierschule des Heeres bis 2028 erweitert wird. Quelle: Mathias Schönknecht

Mit weiteren Lehrgangsteilnehmer gehe aber auch einher, dass es mehr Lehrgebäude, mehr Dienstzimmer für Ausbilder, mehr Parkplätze und einer größeren Truppenküche bedarf. Ebenfalls notwendig sei ein neues Heizhaus. Für das gesamte Vorhaben in Delitzsch kalkuliere die Bundeswehr mit Kosten von aktuell rund 95 Millionen Euro, erklärte Riehn. Bis 2026 sollen die Unterkünfte errichtet werden, zwei Jahre später die bisher geplanten Bauarbeiten komplett abgeschlossen sein.

Unteroffizierschule als Gastgeber des Delitzscher Unternehmerabends

Aktuell werden jährlich über 5300 Soldaten an der USH ausgebildet. Nach dem Ausbau könnten es zwischen 1400 und 1500 Lehrgangsteilnehmer pro Jahr mehr werden, erklärte Dirk Borg, Leiter Schulstab an der USH, bereits im September 2018. Dazu kommen gut 500 Frauen und Männer, die im Stammpersonal am Standort tätig sind.

Die USH präsentierte ihre Investitionspläne als Gastgeber des Delitzscher Unternehmerabends, der zwei- bis dreimal jährlich in einem anderen in Delitzsch ansässigen Unternehmen stattfindet. Organisiert wurde der von rund 70 Teilnehmern besuchte Abend von der Stadt Delitzsch und der Wirtschaftsförderung Sachsen.

Von Mathias Schönknecht