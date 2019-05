Delitzsch

Die gelben Klinkerfassaden sind so etwas wie ein Delitzscher Markenzeichen. Sie prägen die Straßen, die in den Gründerjahren entstanden sind und damit besonders das Viertel zwischen der Altstadt innerhalb der Delitzscher Stadtmauer und der Bahnlinie, die es vom Ostteil der Stadt trennt. Was gefällt den Einwohnern? Was nicht so? „Seit fünf Jahren sind wir hier. Wir hatten eine Vier-Raum-Wohnung gesucht“, sagt zum Beispiel Sven Krulich. Er wohnt an der Eilenburger Straße, der Delitzscher Einkaufsmeile. „Es ist schön zentral. Die Schulen sind in der Nähe, zu den Spielplätzen ist’s nicht weit“, erzählt der 47-Jährige. Zur Arbeit ins Bahnwerk kann er mit dem Fahrrad.

Junge Familie zieht nach Laue

Auch Christian Trodler sieht sehr zufrieden aus mit dem vier Monate jungen Söhnchen in der Babytrage vor der Brust. Die beiden wollen zum Bäcker. Das sind nur ein paar Minuten von der Körnerstraße aus. Im Radius von ein paar Hundert Metern gibt’s mehrere zur Auswahl. „Uns hat nichts gefehlt.“ Das sagt der 29-Jährige schon in der Vergangenheitsform, denn der Umzug in den Ortsteil Laue ist geplant. Die junge Familie will mehr Platz und Ruhe.

Zur Galerie Das Stadtgebiet zwischen Altstadtmauern und Bahnstrecke hat viel Abwechslung zu bieten.

Hauptverkehrsachse

Christian Dettke will mit seiner Familie ebenfalls wieder aufs Land. Denn er wohnt direkt an der Bismarckstraße. Sie ist Hauptdurchgangsstraße für den Kraftverkehr. „Wir haben drei Kinder. Wir hatten vor drei Jahren etwas in der Größe gebraucht. Aber das ist uns zu viel Lärm“, erzählt der 36-Jährige. „Nachts fahren hier Jugendliche Rennen. Das ist kein Zustand. Der Spielplatz in der Nähe vom Bahnhof ist so umgebaut, dass die kleinen Kinder dort nicht mehr spielen können.“ Aber auch ältere Bewohner sind durchaus kritisch: „Hier gibt es doch gar nichts mehr“, findet Brigitte Paschke, die mit ihrem Rollator in der Eilenburger Straße unterwegs ist. „Der Verkehr ist schlimm, wenn man mal über die Straße will. Schöne Geschäfte für Bekleidung gibt es nicht und wenn, sind sie zu teuer für die Rente. Nur Döner-Läden sind viele da“, so die 82-Jährige.

Alles leichter

Dagmar Neumann indessen ist gerade in die neue Wohnanlage am Scharfrichterhaus gezogen. „Wir haben unser Haus in Döbernitz verkauft. Mein Mann kann nicht mehr so handwerkeln. Hier ist alles leichter. Nur das Grün fehlt uns. Aber dafür haben wir uns einen Kleingarten gepachtet“, erzählt die 68-Jährige. Auch wer östlich ein Stück hinter der Häuserreihe der Bismarckstraße wohnt, bleibt von deren Beeinträchtigungen verschont und hat das Grün der Loberaue ein Stück näher. Hier pflegt Hans-Joachim Sattler einen prachtvollen Eckvorgarten. „Wir haben ja Zeit dafür. Wir sind Rentner. Im allgemeinen ist es ganz schön hier. Aber mit dem Parken ist es problematisch. Gerade, wenn Menschen mit Gehbehinderung zur AOK-Geschäftsstelle müssen und die Überwege zugeparkt werden. Ein Glück, dass noch nichts passiert ist. Da müsste mehr kontrolliert werden.“ Viele Bahn-Pendler stellen hier ihre Autos ab.

Bahn-Anschluss

Im Viertel liegen gleich zwei Bahnhöfe, der Obere und der Untere. Der letztere hat das Einkaufszentrum nebenan mit Drogerie-, Schuh- und Bekleidungsgeschäft, Supermarkt und Discounter. Nicht weit entfernt gibt es auch noch einen richtigen Kiosk mit jeder Menge Zeitungs- und einigen Imbiss-Angeboten. Marita Puttkammer ist erst seit fünf Jahren hier hinter dem Verkaufsfenster: „Aber ich habe schon als Kind hier mit der Oma Bo-Wu gegessen“, so die Mittfünfzigerin. Ein Pärchen Mitte 30 ist wenige Hundert Meter weiter dabei, ein Haus auszubauen. Ausgerechnet an der belebten Eisenbahnstraße? „So leicht ist’s nicht mehr, ein Haus, das so zentral liegt, zu finden. Und man kann etwas draus machen.“

Von Heike Liesaus