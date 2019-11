Rackwitz

Unbekannte Täter haben in Rackwitz einen VW Touareg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der weiße VW (amtliches Kennzeichen DZ JK 24) im Südring vor einer Garage auf der Grundstückszufahrt abgestellt, als die Diebe am Dienstagmorgen – zwischen 6.15 und 7.15 Uhr – zuschlugen. Das Fahrzeug habe einen Zeitwert von etwa 33 000 Euro. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz