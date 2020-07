Vanessa Hubert hat viel gelernt im Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Nur noch wenige Tage ist Vanessa Hubert Teil des Teams im Tiergarten, unterstützt dort die Tierpfleger bei der Arbeit. Ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr endet, bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und für den hat ihr das Jahr im Tiergarten einiges gebracht.

Zukunftsweisendes Jahr

Die 19-Jährige beginnt eine Lehre als Tiermedizinische Fachangestellte in einer Eilenburger Praxis. Für Tiere hatte die junge Delitzscherin immer ein Faible. „Jetzt ging es für mich um die Frage, ob das ein Hobby oder ein Beruf für mich sein kann“, erzählt sie. Das Jahr im Tiergarten hat ihr gezeigt, dass sie wirklich mit Tieren arbeiten möchte. So will sie nach der Ausbildung gerne ein Studium der Tiermedizin anschließen.

Anzeige

Viel Arbeit, viel Spaß

Viele Aufgaben in der Tierpflege hat die Delitzscherin übernommen, war auch während der Corona-Spitzenzeit in den Schichtplan integriert und hat so teils auch sieben Tage die Woche gearbeitet. „Die Arbeit mit Tieren ist schön, jeden Tag“, schwärmt sie. Sie hat nicht nur jeden Tag Gehege sauber gemacht und Futter zubereitet. Sie hat erlebt, wie Ziegen zur Welt kamen, half Alpakas zu scheren und hat ein Forschungsprojekt mit Aras durchgeführt. Dabei wurde beobachtet, wie die Vögel auf Futterspielzeuge reagieren. Dazu hat Vanessa Hubert verschiedene Objekte gebaut und mit Futter bestückt, dann wurde das Spielzeug in die Voliere gehangen und das Verhalten mit einer Wildkamera dokumentiert. Die Reaktion der alten Aras war verhaltener und nicht so spielerisch interessiert, die jungen Wilden waren nicht nur auf das Futter aus, sondern spielten das Spielzeug gerne auch mal kaputt. Die Ergebnisse ihres Experiments wird Vanessa Hubert noch in einer Projektarbeit zusammenfassen.

Weitere LVZ+ Artikel

Den Kontakt zum Tiergarten will Vanessa halten. Nach diesem Jahr kann sie sich auch vorstellen, später mal als Tierärztin für einen Tiergarten zu arbeiten, weil der Job so abwechslungsreich ist.

Von Christine Jacob