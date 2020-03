Veranstaltungstipps zum Wochenende

Nordsachsen

Am Wochenende ist viel los, hier gibt es einige Tipps für Veranstaltungen.

Veranstaltungen am Freitag

Eilenburg: Gasthaus „Zum Landwirt“, Schondorfer Mark 5; 14.30 Uhr: Kaffeeklatsch mit dem Heidemönch. Der Siedlerverein Sprotta-Siedlung lädt ein. Anmeldung: Tel. 0170 8031431.

Eilenburg: Haus Rinckart, Dr.-Külz-Ring 9; 19 Uhr: 72 Jahre „Stunde der Musik“ Eilenburg, Beethoven-Violinsonaten zum 250. Geburtstag mit Frank Michael Erben (Violine) und Alexander Meinel (Klavier). Karten an der Abendkasse.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 21 Uhr: Grandsheiks – Tribute to Frank Zappa.

Veranstaltungen am Sonnabend

Bad Düben: Obermühle, Parkstr. 1; Schauwerkstätten, Schauwerkstätten in Aktion.

BAD DÜBEN: Am Schalm 4a; 9-12 Uhr: Kinderkleiderbörse. Alles rund um das Kind zum kleinen Preis.

Delitzsch: Gelände Fa. Selders, Leipziger Str. 28; 8-11 Uhr: Vogel- und Kleintiermarkt.

Delitzsch: Markt Zwanzig, Markt 20; 20 Uhr: Supertussies packen aus, Comedy mit Rena Schwarz.

Hohenpriessnitz: Schloss Hohenprießnitz, Eilenburger Landstr. 8; 18 Uhr: Meisterklasse-Abschlusskonzert, der Studenten der Meisterklasse von Prof. Mihaela Martin (Violine).

Laussig: Ländliches Bürgerzentrum, Leipziger Str. 23; 18.30 Uhr: Frauentagsfeier.

Liemehna: Bürgersaal; 15.30 Uhr: Frauentagsfeier des SV Liemehna für Jung und Alt mit Programm, nur mit Anmeldung unter Te. 03423150229 oder 03424 250513.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 20 Uhr: Es lockt das Weib doch bockt der Leib, Peter Vollmer – Kabarett zum Frauentag.

Veranstaltungen am Sonntag

Authausen: Bürgerhaus, Kossaer Str 6; 19 Uhr: Frauentagsfeier Motto „ Hawaii“, die Frauentagsmänner laden ein.

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; Haupteingang, 9 Uhr: Auf den Spuren des Alaun, Wanderung mit Torsten Gaber.

Bad Schmiedeberg: Kulturhaus Söllichau; 10-17 Uhr: Heidemesse. Alles was die Dübener Heide bietet: Erlebnis, Bildung und Genuss. Es warten Erlebnis- und Bildungsangebote, altes Handwerk (Imkerei, Köhlerei, Korbmacher u. m), Gewürz- und Kräutermarkt, Mitmachaktionen für Groß und Klein, regionale Produkte zum Verkosten und Kaufen sowie Kaffee, Kuchen und Wildspezialitäten aus der Dübener Heide. Die Biber-Linie (Rufbus 238 – Fahrpläne von Bad Düben und zurück) verkehrt zwischen den Kurstädten Bad Düben und Bad Schmiedeberg mit Halt in Söllichau.

Delitzsch: Begegnungszentrum der Volkssolidarität Nordsachsen, Am Wallgraben 7; 14 Uhr: Wir feiern Frauentag, mit dem Kabarett SanftWut aus Leipzig.

Delitzsch: Bürgerhaus Delitzsch, Securiusstr. 34; 17-22 Uhr (abgesagt): Frauentagsfeier.

Hohenpriessnitz: Bürgerraum an der Schule; 14 Uhr: Frauentagsfeier, geselliges Beisammensein.

Hohenpriessnitz: Schloss Hohenprießnitz, Eilenburger Landstr. 8; 18 Uhr: Meisterklasse-Abschlusskonzert, der Studenten der Meisterklasse von Prof. Frans Helmerson (Cello).

Landsberg: Keramikscheune Spickendorf, Pilitzer Str. 1; 15-17 Uhr: Frauentagsfeier mit Frank Peters und Kindertanzgruppe, Nachmittagsprogramm zum Tanzen und Schunkeln mit Tanzeinlagen der Kindertanzgruppe. Bitte um Reservierung.

Lutherstadt Wittenberg: Stadthaus Lutherstadt Wittenberg, Mauerstr. 18; 16 Uhr: Peter Kamenz & seine Goldenen Egerländer.

Löbnitz: Gasthof Goldener Stern, Dübener Str. 7; 14 Uhr: Frauentagsfeier, organisiert durch die Landfrauen.

Torgau: Kulturhaus, Rosa-Luxemburg-Platz 16; 9-13 Uhr: 50. Große Briefmarkentauschbörse, ein frühzeitiges Kommen sichert viele Sammler anzutreffen. Für Kinder ist der Eintritt frei und es steht eine gut gefüllte Briefmarken-Wühlkiste bereit.

Delitzsch: Circusplatz, Str. der Freundschaft; Fr., Sa. 16 Uhr, So. 11 Uhr: 2. Delitzscher Winterzircus, Das Programm entführt die Zuschauer in die Welt der Mythen, in die Geschichte des „Aladdin und seiner Wunderlampe“, dem Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Karten an der Tageskasse. Bestellung unter Tel. 0177 6061990.

Eilenburg: Kastanienallee; Festplatz, Fr., 17 Uhr, Sa. 14, 18 Uhr, So. 14 Uhr: Circus Voyage, Direktor Alois Spindler und sein Team vereinen in ihrem Programm zwei Shows in einer: „ Europas größte Wasser-Show“ und „Die größte tierische Circusshow“. Tickethotline: 0171 4730726.

