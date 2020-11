Delitzsch

Das Projekt, einen Radweg entlang der B 183 a zwischen Delitzsch und Reibitz zu bauen, nimmt ganz langsam weiter Fahrt auf. Lange schon wird ein solcher Weg zwischen der Kreisstadt und dem Löbnitzer Ortsteil gefordert, erste Schritte wurden mit Vermessungen vor bereits zwei Jahren gemacht. Nun wird es wieder ein bisschen konkreter.

Untersuchungen ab 2021

Auf Grundstücken in den Gemarkungen Delitzsch, Spröda, Laue und Beerendorf sollen ab Januar 2021 bis voraussichtlich Ende Februar 2021 Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. Es handelt sich um sogenannte Aufschlussarbeiten, die zur Erkundung des Baugrundes notwendig sind – Bohrungen und Rammkernsondierungen benennt das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Diese Aufschlüsse würden in den Bereichen erfolgen, in denen eine zukünftige Überbauung geplant ist. Die Grundstückseigentümer werden informiert. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die gewonnenen Boden- und Materialproben im Labor untersucht. Es wird ein Baugrundgutachten erstellt.

Im Zuge eines Radweges zwischen Delitzsch und Reibitz sind laut Lasuv aber auch Anpassungen an Kreuzungen und Bushaltestellen notwendig. „Und es ist in einem Krümmungsbereich eine Linienverbesserung der B 183 a vorgesehen“, informiert das Lasuv.

Kein konkreter Termin

Einen konkreten Termin für den Bau kann man nach wie vor aber nicht nennen. Es wird erst der Vorentwurf erarbeitet. Danach steht die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für ein Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen auf der Aufgabenliste. Es würden dann noch Planfeststellungsverfahren, Grunderwerb, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen folgen müssen. „Der frühe Stand des Vorhabens und der noch bevorstehende mehrjährige Planungsprozess lassen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage zu einem möglichen Baubeginn zu“, so das Lasuv auf Anfrage.

Von Christine Jacob