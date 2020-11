Verdächtiger verletzt Mitarbeiterin in Delitzscher Klinik

Delitzsch

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Freitagabend in Delitzsch: Gegen 18.30 Uhr wurde ein 45-jähriger Deutscher durch Polizisten beim Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Höhe der Richard-Wagner-Straße gestellt. Anschließend wurde der Mann in das Krankenhaus Delitzsch eingeliefert.

Verdächtiger befreit sich von Geräten

Dort eskalierte die Lage dann offenbar wenig später: Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hatte sich der Tatverdächtige von den Geräten befreit, das Personal bedroht und mit einem Gegenstand angegriffen. Dabei wurde eine 50 Jahre alte Krankenhausmitarbeiterin so schwer verletzt, dass eine medizinische Behandlung nötig wurde.

Flucht in Stadtpark

Der Verdächtige flüchtete anschließend in Richtung Stadtpark. Die Polizei konnte ihn schließlich in Höhe der Securiusstraße stellen. Der 45-Jährige wurde auf Grund seines psychischen Zustandes in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der entstandene Gesamtsachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Wie die Polizeidirektion Leipzig weiter mitteilt, wird nun gegen den 45-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

