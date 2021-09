Der Verein Delitzscher Land führt in den 107 Ortsteilen der Region die erste Landinventur durch. Mittels Fragebogen sollen beispielsweise erfasst werden, wie groß die Gärten in den einzelnen Dörfern sind, wie viele Menschen in den Orten leben oder welche Feste gefeiert werden. Das Besondere: Jeder kann und soll mitmachen.