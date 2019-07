Peterwitz

Die Generalprobe war erfolgreich. Der Verein „Sächsischer Nordzipfel“ bereitet seit mehreren Monaten das jährliche große Fest in Peterwitz vor und hat dazu ein neues „Spiel“ einstudiert, wie Peter Lada es nennt. Nachdem es im zurückliegenden Jahr noch „Cowboy und Indianer“ hieß, führen die 15 Mitglieder am kommenden Sonnabend zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Klitschmar und dem Gasthaus „Klitsche 14“ ins Mittelalter, erklärt der Vorsitzende des Heimatvereins. Es wird um die Geschichte von König Kasimir und seiner verschwenderischen Tochter Kunigunde gehen.

Rund um den Peterwitzer Teich

Ab 15 Uhr soll das Fest in dem kleinen Wiedemarer Ortsteil beginnen. Der Platz am Teich soll dazu so gestaltet werden, wie es in der heutigen Vorstellung typisch für das Mittelalter war, sagt Lada. Dazu gehören „Tanzweiber“, eine Wahrsagerin und eine Heilerin, Honig- und Kräuterkundige, Bogenschießen für Knappen und Burgfräulein sowie das Reiten auf „richtigen Pferden“. Auch kulinarisch geht es mit Wildsau am Spieß, kräftiger Suppe und gebratener Wurst eher deftig zu.

Ab 19 Uhr wird dann das Spiel aufgeführt, das am vergangenen Wochenende Premiere im Beerendorfer Seniorenzentrum feierte und bei den Bewohnern sehr gut ankam, sagt Lada. In der Geschichte sei es König Kasimir leid, seine Tochter zu finanzieren und will für sie schnellstmöglich einen Ehemann auftreiben. Dazu wird Zauberer Merlin bemüht – mit eher mäßigem Erfolg. Seine Künste bringen nur mehr oder weniger bekannte Sänger der Gegenwart hervor. Und so geben Künstler von Heino bis Michael Jackson ihre Lieder zum Besten bis es dem König reicht und er auf althergebrachte Vermählungsmethoden zurückgreift – wieder nicht ganz nach seinem Geschmack ...

Lada : „Es muss etwas passieren“

„Wir sind aber keine Theatergruppe, sondern ein Heimatverein“, sagt Lada. Als er den Verein vor gut fünf Jahren auf den Weg brachte, ging es ihm darum, „die Leute zusammenzubringen“. Und das möchte Lada, der Ende Mai für die Nordzipfler in den Wiedemarer Gemeinderat gewählt wurde, auch weiterhin. Zu den Aktivitäten zählen neben der Organisation des Festes Fahrradausflüge in nahe Städte und Naturschutzgebiete, das Osterfeuer und Knutfest. Jedes Jahr spielt eine Irish-Folk-Band in Peterwitz.

Die Vereinsmitglieder kommen aus Klitschmar und Peterwitz. „Die beiden Orte wachsen langsam zusammen“, sagt Lada. Jetzt bemühen sich alle gemeinsam um einen Fußweg zwischen den Dörfern. Es war eine Menge Arbeit bis hier, sagt er. Aber „wenn alle alleine vor sich hin brödeln, wird es langweilig auf dem Dorf. Es muss etwas passieren.“

Von Mathias Schönknecht